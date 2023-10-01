بنزينك واصل من المناصير للزيوت والمحروقات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت المناصير للزيوت والمحروقات الرائدة في مجال الطاقة منذ 20 عاماً خدمة جديدة تطرح لأول مرة في السوق الأردني وهي خدمة“واصل” ومن خلالها يتم تزويد المحروقات وتحديداً مادة البنزين بصنفيه اوكتان 95،90 يورو6 بالموقع وعند العميل حين طلب الخدمة مسبقاً.الهدف الرئيسي من هذه الخدمة هو توفير الوقت والجهد على عملاء الشركة الحاليين والجدد وأصحاب الشركات والأعمال بالاضافة الى التسهيل عليهم في حال الحاجة الى خدمة توصيل البنزين بالموقع سواء كان سهو عن التعبئة ، وجود سيارات مخزنة بالكراج او بالمعارض وعدم الرغبة بتحريك المركبة ، خدمات لكبار الشخصيات ، وايضاً في حال بعد موقع المحطة عن العملاء.



وتأتي هذه الخدمة مترافقة مع سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة تهدف لمنح عملائها تجربة مريحة ومتميزة وحديثة وعصرية عند التعامل مع الشركة من منطلق استراتيجيتنا بالتميز بالخدمات.

وللإستفادة من هذه الخدمة ولهذه الغاية فقد خصصت المناصير للزيوت والمحروقات كادراً مؤهلاً و متخصصاً لتقديم خدمة“واصل” بشكل عصري وآمن مكون من 6 صهاريج حديثة لتقديم الخدمة بالمرحلة الاولى و ستكون داخل محافظة العاصمة عمان وبالمنطقة الحرة / الضليل . فقط يقوم العميل بالتواصل معنا والحجز عبر تطبيق خاص بالخدمة على الاجهزة الذكية لطلب الخدمة تحت اسم Manaseer Wasel، و يقوم بتحديد نوع المادة والكمية وموعد مناسب لتلقي الخدمة داخل حدود العاصمة عمان أو بالمنطقة الحرة فقط ، ويقوم فريق“واصل”بزيارة العميل أينما كان سواء في الطريق أو المنزل أو مكان العمل او أحد معارض او مخازن السيارات و حسب الموعد المتفق عليه، ليتولى بعد ذلك استكمال التعبئة حسب الطلب المعد مسبقاً وإصدار الفاتورة.

مع توفر إمكانية الدفع من خلال جميع حلول الدفع الإلكترونية سواء عن طريق بطاقات المناصير للمحروقات و إي فواتيركم أو بطاقات الائتمان البنكية المتعددة.

هذه الخدمة ستكون متاحة فقط للعملاء داخل حدود العاصمة عمان، وللمزيد من المعلومات متابعة صفحات التواصل الاجتماعي للشركة أو من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء (0797803780)



حمَل التطبيق الآن .. بنزينك واصل لعندك

غيرنا مفهوم تعبئة البنزين

#المناصير_رواد_الطاقة

#20_عام_من_العطاء

#واصل_بنزينك_واصل_لعندك