إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أُصيب صياد بجروح، اليوم الأحد، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر، بإصابة صياد برصاصة في يده، أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال خلال ممارسته مهنة الصيد في بحر رفح، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.
وتقوم بحرية الاحتلال بشكلٍ يوميٍ باستهداف مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار الأعوام الماضية، وتدمير قواربهم ومعداتهم.
وفا
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