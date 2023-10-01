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إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال في رفح

10/1/2023 3:12:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أُصيب صياد بجروح، اليوم الأحد، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي، في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


وأفادت مصادر، بإصابة صياد برصاصة في يده، أطلقها عليه جنود بحرية الاحتلال خلال ممارسته مهنة الصيد في بحر رفح، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.


وتقوم بحرية الاحتلال بشكلٍ يوميٍ باستهداف مراكب الصيادين في البحر قبالة شواطئ قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم على مدار الأعوام الماضية، وتدمير قواربهم ومعداتهم.


وفا


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