بيونغ يانغ: واشنطن تتخطى الخط الأحمر في تدخلاتها بعلاقتنا مع موسكو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت كوريا الشمالية أن محاولات واشنطن التدخل في علاقات الصداقة بين موسكو وبيونغ يانغ تتجاوز الخط الأحمر، وتظهر سعي واشنطن للهيمنة وتمسكها بعقلية الحرب الباردة.وجاء في بيان صدر عن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية إيم تشون إيل نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "يتجاوز العداء غير القانوني ومحاولات التدخل الأمريكي في علاقات الصداقة والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا، الحدود".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تمارس خداع المجتمع الدولي بمحاولات تصويرها العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ على أنها "انتهاك لقرارات الأمم المتحدة وتهديد للسلام والأمن الدوليين".



وأضاف: "هذه الممارسات تظهر أن هذا الفكر يهيمن على الولايات المتحدة ومشبع بمنطق المواجهة والحرب الباردة".



وأضاف أن العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا بلغت مرحلة جديدة من التطور، تضمن توازن الهياكل الدولية وتحسين الوضع الأمني الاستراتيجي في العالم.

RT