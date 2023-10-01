المغرب.. 'حفرة بعمق 60 مترا' تظهر فجأة وتثير الرعب - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثارت حفرة عميقة ظهرت بشكل مفاجئ هذا الأسبوع في إحدى المناطق القروية بضواحي مدينة الجديدة في المغرب، الرعب في قلوب السكان.

وقال صاحب قطعة الأرض، التي ظهرت فيها الحفرة بمنطقة "حد أولاد فرج"، في تصريح لصحيفة "هسبريس" ، إنه تفاجأ بالواقعة صباح يوم الخميس 28 ايلول.



وتابع أنه تم إخطار السلطات المحلية والأمنية المغربية بما حدث، حيث حضر بعض المسؤولين إلى عين المكان، وقرروا إحاطتها بالحبل، إلى حين إجراء التحقيقات اللازمة.

وتساءل أحد الجيران عما إذا كان ظهور الحفرة المفاجئ مرتبطا بالزلزال القوي، الذي هز المغرب قبل أيام وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، مبرزا أن المنطقة لم تشهد أبدا حفرة مماثلة.

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