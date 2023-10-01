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المعونة الوطنية يوضح حول صرف رواتب شهر أيلول

10/1/2023 3:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة أن الصندوق قام بصرف رواتب المنتفعين عن شهر أيلول الماضي وبدأ الاستلام اعتبارا من الخميس الماضي.
وقال الصوالحة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الصندوق قام بتحويل المخصصات المالية في موعدها المعتاد ولا يوجد هناك أي تأخير ولم يتأثر الصرف بالعطلة الرسمية التي صادفت الأربعاء الماضي.
وأضاف أنه بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية.
وكانت وردت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري" من بعض المنتفعين حول تأخر صرف الرواتب عن شهر أيلول الماضي.

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