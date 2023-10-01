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إطلاق منصة توعوية خاصة بالأمن السيبراني اليوم

10/1/2023 3:12:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يطلق المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم منصة "SAFE ONLINE" الخاصة بالتوعية بمجال الأمن السيبراني.
وسيعقد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة الساعة 11 صباحا مؤتمرا صحفيا يعلن خلاله إطلاق المنصة.
وبحسب المركز الوطني فإن المنصة تتبع له وتهدف لنشر التوعية بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني وستوفر نصائح وإرشادات من شأنها حماية الأفراد في الفضاء السيبراني وتحصينهم من التعرض لحوادث الأمن السيبراني.
وبلغ عدد الحوادث السيبرانية التي تم رصدها وتعامل معها المركز الوطني للأمن السيبراني في النصف الأول من العام الحالي، 1087 حادثا، بزيادة مقدارها نحو 100% عن عدد الحوادث المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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