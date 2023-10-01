فوز حزب روبرت فيكو المؤيد لروسيا في انتخابات سلوفاكيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، المعروف بموقفه المعارض لدعم أوكرانيا، والمطالب بتحسين العلاقات مع روسيا.وحصل حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو على 23.3 في المئة، متغلبا على حزب سلوفاكيا التقدمي الذي حصل على 17 في المئة.



وتعهد فيكو بأن سلوفاكيا لن ترسل "قذيفة واحدة" إلى أوكرانيا ودعا إلى تحسين العلاقات مع روسيا.



ويتوقع المراقبون أن تحدث حكومة فيكو تغيرا جذريا في سياسة سلوفاكيا الخارجية لتلحق بالمجر الرافضة للحرب والعقوبات ضد روسيا.



ويرجح أن يسيطر حزب "سمير" على 42 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 150 وبالتالي سيحتاج إلى شركاء في الائتلاف لنيل الأغلبية.



وينظر إلى حزب "هلاس-إس دي" اليساري الذي ظهر عام 2020 عندما انسحب عدد من نواب "سمير" من حزب فيكو كشريك محتمل لحزب فيكو، حيث من المتوقع بأن يحصل على 27 مقعدا.

RT