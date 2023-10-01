بسبب ابنها الكويتي.. مي العيدان تشنّ هجوما قاسيا على أنغام- فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شنّت الاعلامية مي العيدان هجوماً شديد اللهجة على النجمة أنغام بعد حفلها الناجح في الكويت وحرصها على تعريف الحاضرين بإبنها الاصغر عبد الرحمن، من طليقها الكويتي.



وشاركت الاعلامية الكويتية متابعيها على موقع X مقطع فيديو من الحفل يوثّق طريقتها العفوية في التعريف عن إبنها للجمهور، حيث قالت: "عبد الرحمن فهد الشلبي كويتي الجنسية، كان لازم يجيي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي دا مبروك عليكم وعليا يتربى في عزكم. فاضيله شهرين وياخذ الجنسية الكويتية"، فسارعت مي على التعليق على الأمر وانتقاده بمنشور مطول، معبرة أن الأمر عبارة عن ترند ومصلحة شخصية لإبن الفنانة المصرية.



وإنتقدت مي تصرف أنغام وكتبت: "طب يا ست انغام متشكرين على الترند اللي عملتيه بابنك عبدالرحمن باشا فهد الشليبي لان الصراحه عمل ترند اكثر من حفلتك عشان تعرفينا سيادتك ان انتي بتحبينا وعندنا ابن كويتي من حضرتك. طبعا كويتي بالاسم والعصب فقط والتبعية لكن هو مش عارف يتكلم كويتي نهائياً".



وأضافت: "طبعا بكل جدارة اول مرة يدخل الكويت معا حضرتك النهار دة لحسبة تجارية وسياسية بحتة الولد عمره 17 سنه و10 شهور حيستلم قريبا الجنسية الكويتية خلال ايام ودي جنسية كاملة الدسم جنسية تنشر فلوس ومع تعويم الجنسية تحويل الدينار بقى جامد ثانيا لو كان هامك الأمور الانسانية كنت جيتي ربيتي الولد بالكويت بين اهله ولما طلع لك على المسرح يلبس لبس بلده الدشداشة والغترة والعقال لان الحفلة هي في بلده وبيته مش طالع بدلة كأنه عنده ملاحقة على الفقرة".

وتابعت هجومها قائلة: "وحكاية اعتبره احنا نعلمه الكويتي على يكبر يا حبيبتي التعليم بالصغر كالنقش بالحجر عايزة بعد بقى 18 سنة نعلمه اللي ما اتعلموش بصغره دي مسؤولية الام يا باشا أنا امي مصرية و ابويا دكتور كويتي كانت تجبرنا نتكلم كويتي تقول دي لهجة بلدكم وأهلكم لازم تعرفوا ولا جايبينه لا يعرف لا يتكلم كويتي ولا يعرض تاريخ الارض اللي يحمل جنسيتها وحكامها وكفاحهم عشان يحافظون عليها بالدم والتحديدات ولا بالجاهز اخذ الجنسيته وكويتي واشلون يطلع لي قد ايه مكاسب وحقوق وهو قاعد بمصر".



لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة