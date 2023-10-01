وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال اجراءات التعيين -أسماء

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال اجراءات التعيين -أسماء
التاريخ
10/1/2023 3:12:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات، اليوم الأحد، عن حاجتهم لتعبئة وظائف شاغرة.
كما دعت عددا من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين.
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