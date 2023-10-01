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وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلة الشخصية واستكمال اجراءات التعيين -أسماء

10/1/2023 3:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبلديات، اليوم الأحد، عن حاجتهم لتعبئة وظائف شاغرة.
كما دعت عددا من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين.






















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