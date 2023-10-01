توقعات بارتفاع جنوني على أسعار الشوكولاتة عالمياً لهذا السبب

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الكاكاو بنحو 47%، بسبب مخاوف من أن يؤدي سوء الأحوال الجوية وأمراض المحاصيل إلى الإضرار بالإنتاج في ساحل العاج وغانا، اللتين تشكلان ثلثي الإمدادات العالمية.
وقال محللون إنه قد تؤدي ظاهرة "النينيو المناخية" إلى تفاقم الأمور، وحدوث نقص عالمي للموسم الثالث على التوالي الذي بدأ قبل أسابيع قليلة.
وحذرت شركات تصنيع الشوكولاتة الكبرى، بالفعل من احتمال حدوث زيادات كبيرة وجنونية على الأسعار، خاصة في أوروبا وآسيا.
وكان الدافع وراء الجنون بالأسعار، هو هطول الأمطار الغزيرة، وتفشي الآفات والأمراض التي اصابت المحاصيل في غرب إفريقيا.
MENAFN01102023000208011052ID1107170907
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.