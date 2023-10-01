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توقعات بارتفاع جنوني على أسعار الشوكولاتة عالمياً لهذا السبب

10/1/2023 3:12:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الكاكاو بنحو 47%، بسبب مخاوف من أن يؤدي سوء الأحوال الجوية وأمراض المحاصيل إلى الإضرار بالإنتاج في ساحل العاج وغانا، اللتين تشكلان ثلثي الإمدادات العالمية.


وقال محللون إنه قد تؤدي ظاهرة "النينيو المناخية" إلى تفاقم الأمور، وحدوث نقص عالمي للموسم الثالث على التوالي الذي بدأ قبل أسابيع قليلة.


وحذرت شركات تصنيع الشوكولاتة الكبرى، بالفعل من احتمال حدوث زيادات كبيرة وجنونية على الأسعار، خاصة في أوروبا وآسيا.

وكان الدافع وراء الجنون بالأسعار، هو هطول الأمطار الغزيرة، وتفشي الآفات والأمراض التي اصابت المحاصيل في غرب إفريقيا.

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