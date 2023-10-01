بريطانيا تسعى لتوفير تدريب عسكري للأوكرانيين داخل بلادهم

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN-قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن الحكومة البريطانية تريد نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في بريطانيا أو دول غربية أخرى كما هي الحال في الوقت الحالي.

وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تليغراف قال شابس إن هناك مجالا لتقديم تدريب عسكري داخل أوكرانيا بعد مناقشة يوم الجمعة مع قادة الجيش البريطاني.

ونُقل عنه قوله "كنت أتحدث اليوم عن تقريب التدريب في نهاية المطاف وداخل أوكرانيا أيضًا". وأضاف "خاصة في غرب البلاد، أعتقد أن الفرصة الآن هي جلب المزيد من الأشياء إلى البلاد".

وأشار شابس إلى أنه يأمل في أن تمضي شركات الدفاع البريطانية مثل "بي أيه إي سيستمز" قدمًا في خططها لإنشاء مصانع أسلحة في أوكرانيا.

وحتى الآن، تجنبت بريطانيا وحلفاؤها التواجد العسكري الرسمي في أوكرانيا للحد من مخاطر الصراع المباشر مع روسيا. وقدمت بريطانيا دورات تدريبية عسكرية مدتها خمسة أسابيع لنحو 20 ألف أوكراني خلال العام الماضي، وتعتزم تدريب عدد مماثل في المستقبل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إنه يريد تحويل قطاع الدفاع في بلاده إلى "مركز عسكري كبير" من خلال الشراكة مع مصنعي الأسلحة الغربيين لزيادة إمدادات الأسلحة لهجوم كييف المضاد على روسيا.