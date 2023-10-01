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مقتل 5 في إيلينوي إثر تسرب مواد سامة

10/1/2023 3:12:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال مسؤولون أمريكيون، إن شاحنة صغيرة تحمل آلاف الغالونات من مادة سامة تحطمت في جنوب ولاية إيلينوي الأمريكية؛ ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وكانت الشاحنة تحمل نحو 7500 غالون من الأمونيا اللامائية عندما تحطمت في وقت متأخر من يوم الجمعة بالقرب من مدينة تيوتوبوليس في مقاطعة إيفنغهام. وقالت وكالة حماية البيئة في إيلينوي إن التقديرات الأولية أشارت إلى تسرب أربعة آلاف غالون؛ ما أدى إلى إجلاء نحو 500 شخص من المنطقة.

وذكر مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة إيفنغهام أن من بين القتلى طفلين يقل عمرهما عن 12 عامًا، وثلاثة من القتلى من العائلة ذاتها. وتم نقل خمسة مصابين جوًّا إلى مستشفيات محلية.

وقالت شرطة الولاية إن الحادث أدى إلى إخلاء المكان في دائرة نصف قطرها نحو 1600 متر من مكان الحادث بسبب تسرب الأمونيا.

وقالت شرطة ولاية إيلينوي إنها تلقت بلاغًا بالحادث "الذي شمل بضع مركبات، بما في ذلك شاحنة صغيرة تتسرب منها الأمونيا اللامائية".

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