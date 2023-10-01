مقتل 5 في إيلينوي إثر تسرب مواد سامة

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- قال مسؤولون أمريكيون، إن شاحنة صغيرة تحمل آلاف الغالونات من مادة سامة تحطمت في جنوب ولاية إيلينوي الأمريكية؛ ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.
وكانت الشاحنة تحمل نحو 7500 غالون من الأمونيا اللامائية عندما تحطمت في وقت متأخر من يوم الجمعة بالقرب من مدينة تيوتوبوليس في مقاطعة إيفنغهام. وقالت وكالة حماية البيئة في إيلينوي إن التقديرات الأولية أشارت إلى تسرب أربعة آلاف غالون؛ ما أدى إلى إجلاء نحو 500 شخص من المنطقة.
وذكر مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة إيفنغهام أن من بين القتلى طفلين يقل عمرهما عن 12 عامًا، وثلاثة من القتلى من العائلة ذاتها. وتم نقل خمسة مصابين جوًّا إلى مستشفيات محلية.
وقالت شرطة الولاية إن الحادث أدى إلى إخلاء المكان في دائرة نصف قطرها نحو 1600 متر من مكان الحادث بسبب تسرب الأمونيا.
وقالت شرطة ولاية إيلينوي إنها تلقت بلاغًا بالحادث "الذي شمل بضع مركبات، بما في ذلك شاحنة صغيرة تتسرب منها الأمونيا اللامائية".
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