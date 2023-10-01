سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الاحد

سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الاحد
التاريخ
10/1/2023 3:12:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 اليوم الاحد ، عند 37.8 للبيع للمواطنين مقابل 36.1 للشراء منهم وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 اليوم عند 33.8 للبيع للمواطنين مقابل 30.8 للشراء منهم
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