الولايات المتحدة تستعد لاستثمار مليارات الدولارات في صناعة الرقائق الإلكترونية

(MENAFN
) تواصل الولايات المتحدة جهودها الرامية إلى استعادة دورها الريادي في عالم تصنيع الرقائق الإلكترونية. تأتي هذه الجهود في إطار اهتمام متنامي بضرورة تعزيز الاستدامة والقدرة على توفير التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الحيوي. يأتي ذلك بعد أعوام من تقليل الولايات المتحدة لنصيبها من السوق العالمية لصناعة الرقائق الإلكترونية، والذي شهد تفوقاً للشركات الآسيوية، بما في ذلك شركات من الصين وكوريا الجنوبية.
كما قامت الحكومة الأمريكية بتقديم مبادرات وسياسات تشجيعية تمهيداً لتحقيق هذا الهدف، واحدة من هذه المبادرات هي قانون "الرقائق والعلوم" الذي تم إصداره من قبل الكونغرس الأمريكي ووقعه الرئيس جو بايدن في 9 من شهر آب العام الماضي. هذا القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الولايات المتحدة على تصنيع رقائق إلكترونية متقدمة على أراضيها والاعتماد على مصادر محلية.
كذلك تم تخصيص مبلغ ضخم يصل الى 280 مليار دولار أمريكي بموجب "قانون الرقائق والعلوم"، لدعم البحث والتطوير وصناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة على مدى العشرة سنوات القادمة. هذا المبلغ تم توجيهه إلى عدة مجالات منها دعم البحث العلمي والتطوير وعمليات التسويق وأيضا دعم عمليات تصنيع أشباه الموصلات والبحث والتطوير على الأراضي الأمريكية.
في حين تم تقديم إعفاءات ضريبية بقيمة تبلغ 24 مليار دولار لدعم عمليات إنتاج الرقائق، مما يشجع على استثمار المزيد في هذا القطاع. ولتعزيز التكنولوجيا وسلاسل التوريد اللاسلكية، تم تخصيص مبلغ 3 مليارات دولار للبرامج ذات الصلة.
وهذه الجهود تأتي في سياق توجيه الاهتمام إلى ضمان استدامة صناعة الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة وتقليل اعتمادها على واردات من الخارج. وهي تعزز مكانة الولايات المتحدة كمنافس رئيسي في هذا القطاع الحيوي على الصعيدي الوطني والعالمي.
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