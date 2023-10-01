احتمال إغلاق الحكومة الفيدرالية وارتفاع أسعار الفائدة تتزايد إلى أعلى مستوى منذ عقود

(MENAFN
) شهدت مشاعر التفاؤل تلاشياّ واضحًا في سوق الأسهم الأمريكية، حيث أصبح المستثمرون يواجهون احتمالًا متزايدًا لإغلاق الحكومة الفيدرالية وزيادة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عقود. هذا الوضع أثر بشكل سلبي على مؤشرات البورصة الأمريكية وأسواق السندات.
كما حققت مؤشرات البورصة الأمريكية وسوق السندات الأداء الفصلي الأسود منذ أيلول من العام الماضي، مما يعكس التوترات الحالية. وحقق الدولار أداءً جيدًا في هذا السياق، إذ استوعب المستثمرون رسالة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن استمرار زيادة أسعار الفائدة.
كذلك أنهى سهم ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع شهر أيلول بانخفاض نسبي بمعدل 4.9 بالمئة والربع الثالث بتراجع بمعدل 3.7 بالمئة, وحقق مؤشر ناسداك المركب أكبر تراجع شهري في العام بمعدل 5.8 بالمئة في أيلول، وانخفاض بمعدل 4.1 بالمئة في الربع الثالث. إن هذا الأداء الضعيف هو الأسوأ لهذه المؤشرات في 2023.
في حين تراجع مؤشر داو جونز بمعدل 3.5 بالمئة في شهر أيلول وبمعدل 2.6 بالمئة في الربع الثالث. في حين أنهى سهما داو جونز وستاندرد اند بورز 500 الأسبوع متدهورين بحوالي 1.3 بالمئة و0.7 بالمئة على التتابع، وأغلق مؤشر ناسداك المركب على زيادة خفيفة بمعدل 0.06 بالمئة.
و تعكس تلك التوترات والتقلبات في الأسواق تنامي القلق بين المستثمرين حيال احتمالات إغلاق الحكومة الفيدرالية وتصاعد أسعار الفائدة، مما يجعلهم يتخذون خطوات حذرة في بيئة استثمارية غير مستقرة.
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