ما هي أفضل عملة مشفرة للشراء الآن؟ 12 عملة يمكن أن تلمع في سماء 2023

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ونظرًا لأن المستثمرين يأملون في تحقيق بعض المكاسب الكبيرة هذا العام، فقد حان الوقت الآن لتقييم سوق العملات المشفرة للعثور على مشاريع التشفير التي يمكن أن تحقق أكبر عوائد. ما هي أفضل العملات المشفرة التي يمكنك شراؤها الآن مقابل عوائد ضخمة؟
يتفق الخبراء على أن هناك العديد من المشاريع والعملات المشفرة الرئيسية التي تبدو مهيأة لتنتشر في السماء على مدار العام، ولكن ليس هناك شك في أن عددًا صغيرًا سيتفوق على البقية. قد يستغرق تحديد المشروعات التي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات وقتًا طويلاً، لذا إليك أفضل العملات المشفرة بناءً على أبحاث محللي سوق العملات المشفرة:
1. شيبا ميمو (SHMU)
2. تشانسر (CHANCER)
3. ألت سيجنالز (ASI)
4. ميتاكاد (MCADE)
5. بينانس كوين (BNB)
6. إيثريوم (ETH)
7. البيتكوين (BTC)
8. فايل كوين (FIL)
9. الجراف (GRT)
10. دوجكوين (DOGE)
11. الريبل (XRP)
12. يونيسواب (UNI) 1. شيبا ميمو (SHMU) - عملة ميمية بفائدة حقيقية ما هي شيبا ميمو Shiba Memu؟
Shiba Memu هي عملة ميمية جديدة تمامًا تهدف إلى اقتحام السوق. استنادًا إلى كلب Shiba Inu الياباني اللطيف، فإن Shiba Memu ليست مجرد عملة ميمية تخطو نحو ضجة التشفير؛ حيث أن لها فائدة حقيقية وتهدف إلى أن تصبح قوة تسويقية من خلال أتمتة مهام التسويق التي تستغرق وقتًا طويلاً بحيث يمكن للمسوقين التركيز على الجهود الأخرى. تخطط Shiba Memu لإحداث ثورة في جهود التسويق، وتوليد محتوى يعلو على محتوى 100 وكالة مجتمعة. للقيام بذلك، تستفيد Shiba Memu من تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي.
تتعلم Shiba Memu من استراتيجيات التسويق الناجحة، وتكتب العلاقات العامة الخاصة بها وتروج لنفسها عبر المنتديات والشبكات الاجتماعية عبر الانترنت. كما أنها قادرة على إنشاء محتوى بناءً على البيانات التي يحللها الذكاء الاصطناعي باستمرار، ونشر هذا المحتوى على العديد من المنصات عبر الإنترنت. وبعد ذلك، ستقوم Shiba Memu بمراقبة وتحليل نجاح جهود التسويق الخاصة بها وتعديلها وفقًا لذلك، والتعلم المستمر وتحسين المحتوى من أجل تحسين النتائج. لماذا يجب أن تستثمر في Shiba Memu؟
بلغت قيمة سوق عملات الميمات 20 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن تنمو. تعتمد معظم عملات الميمات على الانتشار المجتمعي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبمجرد أن يتلاشى الضجيج حولها، ينخفض السعر بشكل كبير. وهو ما يمنح المستثمرين فرصة محفوفة بالمخاطر واستثمار قصير الأجل؛ إذا بعت دقيقة واحدة بعد فوات الأوان، فستخسر الكثير من المال. ومن هنا جاء اختلاف Shiba Memu؛ حيث أن التوكين المميز له فائدة وقيمة متأصلة، مما يجعله استثمارًا محتملًا طويل الأجل لأي شخص يفكر في شراء عملة ميمية. يجب على محبي الميمات وعشاق التشفير الذين يتطلعون إلى المشاركة في عملة ميمية أن يفكروا في Shiba Memu كخيار يمكن أن يقدم لهم مكاسب جيدة. >>> يمكنك العثور على المزيد من المعلومات، بما في ذلك كيفية شراء SHMU، هنا <<< 2. تشانسر (CHANCER) - ثورة في عالم المراهنات ما هو تشانسر Chancer؟
Chancer هو أول سوق لامركزي في العالم يعمل بنظام البلوكتشين blockchain. رأى رواد الأعمال والأخوة آدم وبول كيلبي فجوة في صناعة المراهنات وأرادوا إنشاء منصة حيث يمكن إجراء جميع أنواع الرهانات - من الرهانات الصغيرة بين الأصدقاء والزملاء، إلى الرهانات العالمية على أحداث مثل السوبر باول Superbowl أو الأوسكار. وحيث أن دور المراهنات التقليدية وصانعي المراهنات يميلون إلى تقديم المراهنات الرياضية فقط، فقد ولد تشانسر.
Chancer يضع القوة في أيدي المستخدمين؛ حيث أنها منصة مراهنة وليست وكيل مراهنات أو كازينو، وبالتالي فإن الاحتمالات لا تميل لصالح أي شخص. بدلاً من ذلك، جميع الرهانات عادلة وخاضعة للإشراف بشكل مستقل بحيث يمكن للمستخدمين تحقيق أقصى قدر من المكاسب.
يتم إجراء جميع الرهانات والمدفوعات في CHANCER، توكين Chancer الأصلي، والذي يغذي النظام البيئي بأكمله. كما يمكن للمستخدمين جني الأموال بطرق مختلفة باستخدام المنصة والترويج لها، أو حتى من خلال أن يصبحوا مشرفًا مستقلًا.
لدى Chancer خطط عظيمة للمستقبل. تحدد ورقتها البيضاء خارطة طريق شاملة للمستقبل، بما في ذلك الخطط لتصبح في النهاية منظمة لامركزية ذاتية الحوكمة DAO. لماذا يجب أن تستثمر في Chancer؟
بلغت قيمة صناعة المراهنات والمقامرة أكثر من 60 مليار دولار في عام 2022 ومن المقرر أن تنمو أكثر. وما يقدمه Chancer هو ثورة في طريقة المراهنات حيث لا يوجد كازينو متحيز - وهو احتمال جذاب للمراهنين الذين سئموا من الاحتمالات المكدسة ضدهم. ومن خلال بناء المنصة على نظام البلوكتشين blockchain، قام الأخوان كيلبي Kelbie بتسخير التكنولوجيا التي ستمنح المراهنين الثقة بسبب شفافيتها. وبالتالي فإن Chancer سيحدث ثورة في صناعة المراهنات، ويتوقع الخبراء أن يستحوذ على جزء كبير من القيمة المذكورة أعلاه للصناعة، مما يجعله أحد أفضل العملات المشفرة للاستثمار خلال عام 2023.
>>> يمكنك العثور على المزيد من المعلومات، بما في ذلك كيفية شراء CHANCER، هنا <<< 3. ألت سيجنالز AltSignals - أفضل عملة مشفرة للشراء تعتمد على الذكاء الاصطناعي ما هو AltSignals؟
AltSignals هو مشروع جديد مبتكر يضم بالفعل 50،000 مستخدم قوي لإشارات التداول التي يوفرها. اشتهر بمنتج AltAlgoTM المبتكر والناجح على نطاق واسع (يقدم أكثر من 1500 إشارة بمعدل نجاح مذهل يصل إلى 64٪)، ويواصل المشروع تخطي الحدود ويطلق توكين ASI لدعم تطوير مشروعها لإشارات التداول من الجيل التالي - ActualizeAI.
سيستخدم ActualizeAI أحدث تقنيات التعلم الآلي من أجل توفير معدل نجاح غير مسبوق لإشاراته، والاستفادة من تطبيقات ML المتقدمة مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم المعزز.لماذا يجب عليك شراء AltSignals؟
إن توكين ASI لن يكون هامًا فقط للوصول إلى المنتج الجديد، بل أيضًا سيسمح بالوصول إلى نادي ActualizeAI Club الحصري، حيث يمكن لحامله كسب المكافآت بطرق أخرى. وبالتالي يمكننا أن نتوقع وجود ضغط شراء هائل على الرمز المميز في المستقبل.
في كثير من الأحيان، لا يحصل المستثمرون على الرموز المميزة لمشروع قائم بأسعار مخفضة للغاية كما هو الحال في بيع ASI المسبق، لذلك من المتوقع أن يستمر المستثمرون الأذكياء في الشراء بأعداد كبيرة - خاصة في ضوء الإمكانات الهائلة التي ينسبها محللو السوق لمشروع AltSignals.
>>> يمكنك المشاركة في بيع AltSignals المسبق هنا <<< 4. ميتاكاد (MCADE) - إحداث ثورة في عالم الألعاب ما هو ميتاكاد Metacade؟
تضع Metacade الأساس لتغيير الطريقة التي يلعب بها اللاعبون هوايتهم المفضلة، ويستمر المشروع في جذب الانتباه إليه بعد الإصدار الأخير للورقة البيضاء التفصيلية التي كشفت عن طموحات فريق Metacade النبيلة لبناء أكبر منصة "إلعب لتربح" (P2E) في العالم للسماح به اللاعبين لكسب المكافآت.
المحللون متحمسون للغاية بشأن رؤية Metacade لنظام المكافآت الشامل على منصتها التي تضمن أن النظام الأساسي يلبي مجموعة واسعة من أنماط الألعاب المختلفة. هذا يعني أن Metacade تلبي احتياجات جميع اللاعبين سواء كان اللاعبون يفضلون اللعب الفردي أو يختبرون مهاراتهم مقابل أفضل ما يقدمه مجتمع Metacade ليشقوا طريقهم إلى قمة لوحات المتصدرين. يمنح هذا المشروع سوقًا إجماليًا ضخمًا (TAM) لجميع اللاعبين البالغ عددهم 3 مليارات.
إن تصميم Metacade المبتكر لا يمنح المكافآت على اللعب فقط، ولكنه أيضًا يحفز التحسين المستمر لتجربة المستخدم من خلال استخدام المكافآت للأنشطة الإيجابية مثل مشاركة وكتابة مراجعات الألعاب.لماذا يجب أن تستثمر في Metacade؟
يعد توكين MCADE الخاص بـ Metacade أمرًا بالغ الأهمية لتشغيل المنصة، وبالتالي يوفر للمستثمرين فرصة ستتأثر بشدة بالنمو المتوقع في أعداد المستخدمين خلال عام 2023 وما بعده، مما دفع الكثيرين إلى اعتبار MCADE من بين أفضل العملات المشفرة للشراء في الوقت الحالي.
تم بناء المشروع أيضًا على تقنية البلوكتشين الخاص بالايثيريوم Ethereum blockchain، والذي يسمح له بالاستفادة من الأمان المدمج لسلسلة إثبات الحصة. تعد شبكة Ethereum أيضًا الأكثر موثوقية، حيث تعطي الثقة للمستخدمين والمطورين في وقت تشغيل السلسلة.
>>> يمكنك المشاركة في بيع Metacade المسبق هنا <<< 5. بينانس كوين Binance - تمتع بدعم بورصة مركزية كبيرة ما هي عملة Binance؟
إلى جانب كون Binance هو الأكثر هيمنة على جميع التبادلات المركزية ويفخر بمعاملات التداول العالمية بين بورصات العملات المشفرة، فقد بذلت الشركة أيضًا جهودًا كبيرة لتطوير نظام Binance البيئي، والذي يتضمن تقنية بلوكتشين الخاصة به، سلسلة Binance الذكية، المدعومة بواسطة الرمز الأصلي، BNB.
تفتخر سلسلة بينانس الذكية بقدر كبير من الدعم من Binance، وعلى الرغم من أن السلسلة تعتبر أكثر مركزية من غيرها، إلا أن رسوم المعاملات المنخفضة (يمكن أن تكلف أقل من 0.02 دولار لمعاملة واحدة) إلى جانب العائق الزمني السريع جعلت السلسلة تحظى بشعبية كبيرة بين العديد من المشاريع الوليدة، من عملات الميمات إلى التبادلات اللامركزية.
من خلال تقديم أداء وظيفي لدعم العقود الذكية، شهدت سلسلة بينانس الذكية Binance Smart Chain عددًا كبيرًا من التمويل اللامركزي، وعملة ميمات، والرموز غير القابلة للاستبدال.لماذا يجب عليك شراء عملة Binance؟
من خلال تقديم أداء وظيفي لدعم العقود الذكية، شهدت Binance Smart Chain بث عددًا كبيرًا من عمليات التمويل اللامركزي، وعملة ميمات، والرموز غير القابلة للاستبدال مباشرة على السلسلة، ومع رسوم منخفضة بشكل لا يصدق، فمن المحتمل أن تكون وجهة شهيرة للعديد من المشاريع في المستقبل.
تتيح منصة Binance أيضًا للمستخدمين كسب مكافآت مقابل تحصيص عملتهم الأصلية، توكينات BNB، ومع وجود مجتمع متفاني وداعم للعملة يمكن أن يكون لها مستقبل مشرق. مع مساعدة Binance على تنمية صناعة التشفير وتقديم طريق آمن ومنخفض التكلفة إلى السوق للمطورين، يمكن أن توفر عوائد قوية للمستثمرين على الرغم من قيمتها السوقية المرتفعة بالفعل، مما يجعلها مرشحًا جيدًا لأفضل عملة مشفرة للشراء للمستثمرين المحافظين. 6. الإيثيريوم Ethereum - منشئ العقود الذكية ما هو الإيثيريوم Ethereum؟
اتبعت الإيثيريوم Ethereum نفس منهاج البيتكوين Bitcoin وأحدثت ثورة في عالم صناعة العملة المشفرة من خلال جلب العقود الذكية للجماهير. يستخدم مشروع Ethereum تقنية البلوكتشين blockchain والعقود الذكية لتلبية مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام المختلفة - من عملات ميمية إلى التمويل اللامركزي.
انتقلت سلسلة بلوكتشين الايثيريوم الآن إلى نموذج إجماع لإثبات الحصة، مع استخدام التوكن الأصلي ETH للتحقق من المعاملات. تم الانتهاء من الانتقال من طريقة إثبات العمل في عام 2022 مما يمهد الطريق لرسوم معاملات أقل في المستقبل.
يستمر عدد التطبيقات اللامركزية على بلوكتشين الايثيريوم في النمو، ولذلك فلا عجب أن ETH كانت من بين أفضل العملات المشفرة للشراء لسنوات عديدة.لماذا يجب عليك شراء Ethereum؟
تأتي القيمة السوقية لللإيثيريوم في المرتبة الثانية بعد البيتكوين، وقد أدى ذلك إلى اعتقاد الكثيرين أنه من الصعب الإشارة إلى أن ETH هي أفضل عملة مشفرة للاستثمار بسبب انخفاض احتمالية تحقيق عوائد ضخمة مقابل المشاريع التي مازالت في مرحلتها المبكرة.
ومع ذلك، مع استخدام بلوكتشين الايثيريوم في المزيد والمزيد من حالات الاستخدام الكبيرة واللوائح التي توفر الضوء الأخضر لمستثمري TradFi هذا العام، يمكننا أن نرى زيادة في الأموال في شبكة Ethereum، مما قد يعني أن القيمة السوقية لا تزال لديها شعبية - بشرط أن يتمكن الفريق من إبقاء الرسوم منخفضة. 7. البيتكوين Bitcoin - أفضل خيار للعملة الرقمية ما هي البيتكوين؟
منذ أن أنشأها ساتوشي ناكاموتو في عام 2009، حددت البيتكوين Bitcoin صناعة العملة المشفرة ونمت بشكل مطرد في شعبيتها على الرغم من كل الصعاب.
البيتكوين هي أكبر عملة مشفرة وتستخدم بلوكتشين لتسجيل المعاملات والتحقق منها، وبما أنها تعمل بدون سلطة مركزية أو وسيط، فهي تعتبر نظام دفع "نظير إلى نظير". تتم معالجة المعاملات باستخدام البيتكوين من خلال شبكة من العقد التي تتواصل مع بعضها البعض وتحافظ على دفتر معاملات مشترك، وبالتالي فمن السهل جدًا على أي شخص بدء عقدة للمساعدة في تأمين شبكة البيتكوين.
يعد عرض البيتكوين المحدود البالغ 21 مليون عملة بيتكوين سمة مميزة للعملة الرقمية، ويؤدي هذا العرض المحدود إلى ندرة أدت إلى الكثير من تحركات أسعار البيتكوين على مر السنين. يتم فرض ذلك من خلال الكود الأساسي، والذي يحدد المعدل الذي يتم به إنشاء عملات البيتكوين الجديدة من خلال التعدين الكتلي، والعدد الإجمالي لعملات البيتكوين التي يمكن تعدينها في النهاية.
إلى جانب كونها وسيلة للدفع، تُعرف Bitcoin أيضًا بإمكانياتها كمخزن للقيمة. تمت مقارنته بالذهب الرقمي نظرًا لمحدودية العرض وإمكانية أن يكون بمثابة تحوط ضد التضخم. كما أنها ألهمت العديد من المشاريع في مجال العملات المشفرة، مع اعتبار لايت كوين Litecoin بمثابة الفضة والبيتكوين Bitcoin الذهب.
يرى العديد من حاملي BTC أن المشروع سيحل يومًا ما محل العملات الورقية بالكامل، وبالتالي يحتفظون بها على المدى الطويل، سواء في بورصة مركزية أو محفظة أجهزة أو يحتفظون بالمفاتيح الخاصة بأنفسهم.لماذا يجب عليك شراء البيتكوين؟
لم تعد البيتكوين ترى نفس مستوى التقلب الشديد الذي كانت عليه من قبل، ولكن هذا لا يعني أن البيتكوين لا تزال بإمكانها تحقيق عوائد قوية للمستثمرين. يمكن أن تشهد BTC حركة هذا العام مع بدء التنظيم وزيادة احتمالية الموافقة على ETF بيتكوين أمريكي.
يفضل العديد من المستثمرين المشاريع التي تزال في مرحلتها المبكرة، مثل عروض التبادل الأولي أو حتى قبل ذلك. وعلى الرغم من صعوبة تعدين البيتكوين الآن، فمن المرجح أن تظل BTC واحدة من أفضل العملات المشفرة للشراء والتي ستستمر في قيادة سوق العملات المشفرة. 8. فايل كوين Filecoin - أفضل عملة مشفرة لمشاركة الملفات اللامركزية ما هو Filecoin؟
Filecoin هو مشروع للعملات المشفرة يدير شبكة تخزين لامركزية، مما يسمح بتخزين الملفات بطريقة آمنة للغاية دون الحاجة إلى خوادم مركزية. يعتبر مستثمرو العملات المشفرة أن Filecoin هي العملة المشفرة الرائدة للبنية التحتية للتخزين على الويب 3.0 في السوق، ويعكس السعر الحالي والقيمة السوقية الإمكانات التي يحملها المشروع.
يفتخر المشروع بمجموعة من الحوافز الاقتصادية التي تضمن اتباع مزودي التخزين للقواعد، ويتعامل المشروع حاليًا مع ما يقرب من 500 بيتابايت من بيانات العملاء.لماذا يجب عليك شراء Filecoin؟
يعد Filecoin مثالًا رائعًا على التوكين المميز الذي يمكن أن يدعم مستقبل سوق التشفير وحالات استخدام Web 3.0 والإنترنت اللامركزي. إذا كان المشروع قادرًا على إثبات قدرته على الاستمرار في التوسع، فقد يشهد ارتفاع سعر FIL نتيجة الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المشروع.
وفي حين أن العديد من الأصول المشفرة الأخرى تقدم فائدة قليلة، إلا أن استخدام Filecoin لتوكن FIL يجعله متقدم على العديد من العملات المشفرة الأخرى وحتى بعض تلك التي لديها سقف سوق أعلى. قد يعني هذا أن معدل نمو الضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف لسعر FIL لن يفاجئ المحللين مع استمرار النمو في Web 3.0. 9. الجراف Graph - الأفضل لبيانات البلوكتشين المخزنة ما هو Graph؟
وضع توكن Graph المميز نفسه كأحد أصول التشفير التي تدعم البنية التحتية المستقبلية لـ Web3، حيث يستخدم المشروع توكين GRT الأصلي لتمكين نظام متعدد الطبقات لفهرسة واسترجاع بيانات البلوكتشين. تعد هذه الوظيفة ضرورية للمشروعات التي تتطلع إلى استخدام البيانات المخزنة على العديد من سلاسل الكتل المختلفة، ويتطلع The Graph إلى جعل الوصول إلى تلك البيانات أمرًا بسيطًا وفعالًا لمستخدميه.
يجب أن تتوسع حالات استخدام The Graph بشكل كبير مع تزايد الاهتمام ببيانات البلوكتشين. قد يكون هذا لتتبع قطع الأرض الافتراضية في ألعاب البلوكتشين أو تحليل السوق لمستويات السيولة عبر العديد من البروتوكولات اللامركزية المختلفة.لماذا يجب عليك شراء The Graph؟
تعد البنية التحتية للويب 3.0 من أفضل المرشحين للحصول على أفضل العملات المشفرة للشراء، وعلى الرغم من أنها عادة ما تكون استثمارات طويلة الأجل، إلا أنها تعد مكونًا جيدًا لمحافظ التشفير المتوازنة. ولذلك فمن المحتمل أن يستغرق GRT سنوات عديدة لتحقيق عوائد قوية، حيث يلعب دورًا حيويًا في مستقبل الصناعة.
مع بدء انطلاق المزيد من المشاريع في Web3، من مراقبة سلاسل الإمداد إلى منصات اللعب من أجل الربح، ستشهد The Graph استمرار زيادة قاعدة مستخدميها. إذا كان المشروع قادرًا على بناء الحوافز الصحيحة من خلال المشهد المتغير، فيمكن أن يحقق لأصحابه عوائد كبيرة في حدود 3 أو 4 أضعاف. 10. دوجكوين Dogecoin - أفضل عملة ميمات للاستثمار ما هي الدوجكوين؟
كانت Dogecoin عملة مشفرة تم إنشاؤها كبديل أسهل وأكثر متعة من البيتكوين، وعلى الرغم من أنها بدأت على سبيل المزاح، إلا أنها قامت ببناء مجتمع يعد من بين أقوى المجتمعات في عالم التشفير. يرى المشروع نفسه على أنه عملة رقمية نابضة بالحياة وقد نال لقب أفضل عملة مشفرة يشتريها أتباعه المخلصون لسنوات عديدة حتى الآن.
استمر التطوير التقني للمشروع بعد توقف طويل، وهذا يمكن أن يساعد Dogecoin على التوسع في المزيد من حالات الاستخدام وحتى تقديم عقود بلوكتشين الذكية الخاصة بها.لماذا يجب عليك شراء Dogecoin؟
هناك شائعات كثيرة مفادها أن Dogecoin يمكن أن تتحول إلى إثبات الحصة في المستقبل، مما قد يعني معارضة أقل بكثير من المهتمين بالبيئة ويعطي المشروع دفعة أخرى.
عند البحث عن أفضل عملة مشفرة للاستثمار فيها، غالبًا ما تكون Dogecoin خيارًا قويًا نظرًا لإمكانية الوصول إليها، وبالتالي مع تزايد انتشار أصول العملة المشفرة، يمكننا أن نرى زيادة حجم تداول Dogecoin حيث يتم اختيار تلك العملة شديدة التقلب إما باعتبارها استثمار طويل الأجل أو لمجرد التسلية.
ومن المرجح دائمًا أن تكون العوائد أعلى في مشاريع التشفير الجديدة، لكن العملة المشفرة الأصلية DOGE لسلسلة Dogecoin ستكون موجودة على المدى الطويل، خاصةً إذا كانت قادرة على فتح العقود الذكية في المستقبل. 11. الريبل - أفضل العملات المشفرة المصرفية ما هو الريبل Ripple؟
يعرف عشاق العملات المشفرة الريبل Ripple جيدًا. تم تأسيس المشروع طويل الأمد في عام 2012 ويستخدم منصة Ripplلتسهيل المدفوعات عبر الحدود، حيث يعمل توكن XRP كسيولة وكجسر كعملة ورقية ائتمانية للمعاملات.
تم إغلاق Ripple في دعوى قضائية مع هيئة الأوراق والبورصات الأمريكية SEC لسنوات حتى الآن حول ما إذا كان XRP أمنية، وتم تعليق الفائدة العالمية الحقيقية للمشروع حتى توصل الطرفان إلى حل. نظرًا لحجم المعاملات العالمية التي يتم تنفيذها عبر الحدود، يمكن الاستفادة الكاملة من XRP من الأحجام الفلكية للمعاملات.لماذا يجب عليك شراء الريبل؟
شهدت العديد من أصول العملة المشفرة الأخرى حركة سعرية أكثر إيجابية خلال السنوات الأخيرة نتيجة لدعوى هيئة الأوراق والبورصات الأمريكية (SEC)، ولكن لا توجد تقريبًا أي منصات أخرى من منصات البلوكتشين لديها العلاقات المصرفية التي يحتفظ بها فريق Ripple.
مع ظهور نتيجة الدعوى القضائية قريبًا، يمكن أن ينجذب مستثمري العملات المشفرة إلى فرصة ارتفاع XRP إذا كانت الدعوى في صالحها. ولكن بالطبع، إذاكانت النتيجة ضد الريبل، فلن يحقق المستثمرون النجاح المنشود.
لم تؤد القيمة السوقية الإجمالية المرتفعة لتوكين XRP الخاص بـ Ripple إلى تأجيل حشود المشجعين المتحمسين، ولكننا في انتظار رؤية إذا ما سيظلون متحمسون ومتمسكون بالريبل على المدى الطويل عند انتهء الدعوى القضائية. 12. يونيسواب Uniswap - أفضل خيار لتبادل العملات المشفرة اللامركزية ما هو Uniswap؟
Uniswap هي بورصة لامركزية مبنية على بلوكتشين الايثيريوم، وكانت مساهماً هامًا في نظام الايثيريوم البيئي نتيجة للسماح للمستخدمين بالوصول إلى الأصول الرقمية في المرحلة المبكرة قبل إدراجها في البورصات المركزية الرئيسية.
تستخدم Uniswap نموذج صانع السوق الآلي (AMM)، مما يعني أن أسعار الأزواج التجارية يتم تحديدها بواسطة خوارزمية رياضية تأخذ في الاعتبار مقدار الأموال في مجمعات السيولة على المنصة.
ربما تكون Uniswap هي أشهر التطبيقات اللامركزية المبنية على تقنية البلوكتشين، وقد استفاد توكنها المشفر UNI نتيجة لذلك - حتى خلال وقوع عالم التشفير.لماذا يجب عليك شراء Uniswap؟
Uniswap هو جزء أساسي من نظام ايثيريوم البيئي، والدور الذي يلعبه في السماح للمستخدمين بالوصول إلى مشاريع المرحلة المبكرة والعملات المشفرة الأخرى غير الموجودة في البورصات المركزية يعد جزءًا حيويًا من نظام ايثيريوم البيئي.
يبدو أن أسواق العملات المشفرة غير متأكدة من مستقبل التطبيقات اللامركزية في ضوء اللوائح التنظيمية القادمة هذا العام، لكن UNI قد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار إذا كانت قادرة على الاحتفاظ بمنافسي DEX المعروضين وإذا استمرت الإيثيريوم في النمو في ضوء انخفاض رسوم المعاملات. الخلاصة - ما هي أفضل عملة مشفرة للشراء الآن؟
في حين أن هناك العديد من المشاريع التي يمكن أن تحرك أسعار العملات المشفرة وتحقق أرباحًا كبيرة للمستثمرين هذا العام، فإن Shiba Memu هي المفضلة كأفضل عملة مشفرة بين خبراء سوق التشفير. مع الإمكانات الهائلة التي يحملها المشروع إلى جانب أسعار التوكينات المميزة المخفضة للغاية والمتاحة خلال فترة البيع المسبق الشهيرة، وهو ما يجعلها خيارًا واضحًا للمستثمرين الذين يركزون على العثور على أفضل العملات المشفرة في السوق لتعظيم أرباحهم وتنويع محفظة عملاتهم المشفرة هذا العام. الأسئلة الشائعة المتعلقة بالعملات المشفرة ما هي العملات المشفرة؟
العملات المشفرة هي عملات رقمية أو افتراضية تستخدم تقنيات تشفير مبتكرة لتأمين المعاملات والتحقق منها والتحكم في إنشاء وحدات جديدة من العملة المشفرة (والتي غالبًا ما تسمى التوكينات أو الرموز المميزة). أحد المكونات الرئيسية للعملات المشفرة هو اللامركزية المعتادة، مما يعني أنها لا تخضع لسيطرة بنك مركزي أو سلطة مثل الحكومة أو مؤسسة مالية أخرى.
بدلاً من ذلك، تستخدم العملات المشفرة تقنية البلوكتشين blockchain، وهي عبارة عن نظام دفتر حسابي موزع يسمح بإجراء معاملات آمنة وشفافة. يتم تسجيل كل معاملة في كتلة على البلوكتشين والتحقق من صحتها من خلال شبكة من الحواسيب، تُعرف باسم العقد، والتي تعمل معًا للتحقق من المعاملة وتأكيدها، لكسب المكافآت بالتوكن المميز الأصلي للبلوكتشين.ما هو البيع المسبق للعملات المشفرة؟
البيع المسبق للعملات المشفرة هو طريقة لجمع الأموال تستخدمها مشاريع العملات المشفرة لجمع الأموال قبل إطلاق عرض العملة الأولي للجمهور.
في عمليات البيع المسبق للعملات المشفرة، يقدم المشروع، بسعر مخفض، عددًا محدودًا من الرموز أو التوكينات لمجموعة مختارة من المستثمرين، عادةً من المستثمرين المؤسسيين أو الأفراد ذوي الثروات العالية. الغرض من البيع المسبق هو في المقام الأول جمع الأموال لدعم تطوير المشروع، وغالبًا ما يكون له أيضًا ميزة البدء في بناء مجتمع من مؤيدي المشروع. يمكن أن تحقق المبيعات المسبقة عوائد عالية للمستثمرين بسبب انخفاض أسعار التوكنات ومجال النمو الذي تتمتع به المشاريع في هذه المرحلة المبكرة، مما دفع الكثيرين إلى اعتبار البيع المسبق كأفضل استثمار في العملات المشفرة.ما هي العملة المشفرة التي ستنطلق نحو السماء في عام 2023؟
من الصعب معرفة أي عملة مشفرة في السوق ستحقق أكبر عوائد في عام 2023، لكن Sheba Memu هو أحد المشاريع التي يبدو أنها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة نتيجة للمستوى العالي من فائدة التوكين المميز والإمكانيات الهائلة للمشروع وقطاعه. يُنظر إلى بيع العملات المشفرة المسبق على أنها أفضل وقت للاستثمار في العملات المشفرة، حيث يمكن للمستثمرين الأوائل ترك الرموز المميزة في محفظة أجهزتهم كاستثمار طويل الأجل وجني جميع المكافآت عندما يصبح المشروع سائدًا.ما هي العملة المشفرة التي يجب شراؤها اليوم للمدى القصير؟
بينما يبدو أن Sheba Memu هو أحد مشاريع التشفير التي تحمل أعلى فرصة للوصول للسماء هذا العام، نظرًا لأسعار الرموز المخفضة ومستويات الفائدة المرتفعة التي شوهدت منذ إطلاق البيع المسبق، فإن Bitcoin هو أيضًا مشروع يمكن أن يشهد عوائد كبيرة نسبيًا هذا العام مع بدأ وضع القوانين وتراكم الـ TradFi.ما العملة المشفرة التي يجب شراؤها اليوم على المدى الطويل؟
إلى جانب Sheba Memu، تُظهر Chancer الكثير من الإمكانات كمشروع إذا نجحت في تحقيق هدفها المتمثل في إحاث ثورة في صناعة المراهنات. ويرجع ذلك إلى الحجم الهائل لما يمكن أن يعنيه هذا وآفاق التطوير المستمر للمنتج حيث يتبنى المزيد من المستهلكين رؤية تشانسر بعد الإطلاق في عام 2024.ما هي أفضل عملة مشفرة للاستثمار في عام 2023؟
إن مفتاح العثور على أفضل عملة مشفرة للاستثمار في هذا العام هو تحديد مشاريع التشفير التي لها قيمة منخفضة مقارنة بإمكانياتها. كما أن المشروع الذي يمكّن المطورين من البناء على النظام البيئي يعد أيضًا ميزة كبيرة لأنه يوفر قيمة حقيقية (ومكافآت في العالم الحقيقي) ويشجع أصول التشفير الأخرى على إضافة قيمة إلى المشاريع الأساسية.هل توجد صناديق تداول للعملات المشفرة (ETF)؟
تتوفر صناديق تداول العملات المشفرة بالفعل في بعض البلدان، حيث تم إطلاق أول ETF للعملات المشفرة في كندا في فبراير 2021. وتدرس العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، حاليًا مقترحات خاصة بصناديق تداول العملات المشفرة، والتي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بالتعرض لمجموعة متنوعة من العملات المشفرة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأصول الأساسية مباشرة. Contact Details
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