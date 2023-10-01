ما هي أفضل عملة مشفرة للشراء الآن؟ 12 عملة يمكن أن تلمع في سماء 2023

ونظرًا لأن المستثمرين يأملون في تحقيق بعض المكاسب الكبيرة هذا العام، فقد حان الوقت الآن لتقييم سوق العملات المشفرة للعثور على مشاريع التشفير التي يمكن أن تحقق أكبر عوائد.

يتفق الخبراء على أن هناك العديد من المشاريع والعملات المشفرة الرئيسية التي تبدو مهيأة لتنتشر في السماء على مدار العام، ولكن ليس هناك شك في أن عددًا صغيرًا سيتفوق على البقية. قد يستغرق تحديد المشروعات التي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات وقتًا طويلاً، لذا إليك أفضل العملات المشفرة بناءً على أبحاث محللي سوق العملات المشفرة:

1. شيبا ميمو (SHMU)

2. تشانسر (CHANCER)

3. ألت سيجنالز (ASI)

4. ميتاكاد (MCADE)

5. بينانس كوين (BNB)

6. إيثريوم (ETH)

7. البيتكوين (BTC)

8. فايل كوين (FIL)

9. الجراف (GRT)

10. دوجكوين (DOGE)

11. الريبل (XRP)

12. يونيسواب (UNI)

Shiba Memu هي عملة ميمية جديدة تمامًا تهدف إلى اقتحام السوق. استنادًا إلى كلب Shiba Inu الياباني اللطيف، فإن Shiba Memu ليست مجرد عملة ميمية تخطو نحو ضجة التشفير؛ حيث أن لها فائدة حقيقية وتهدف إلى أن تصبح قوة تسويقية من خلال أتمتة مهام التسويق التي تستغرق وقتًا طويلاً بحيث يمكن للمسوقين التركيز على الجهود الأخرى. تخطط Shiba Memu لإحداث ثورة في جهود التسويق، وتوليد محتوى يعلو على محتوى 100 وكالة مجتمعة. للقيام بذلك، تستفيد Shiba Memu من تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي.

تتعلم Shiba Memu من استراتيجيات التسويق الناجحة، وتكتب العلاقات العامة الخاصة بها وتروج لنفسها عبر المنتديات والشبكات الاجتماعية عبر الانترنت. كما أنها قادرة على إنشاء محتوى بناءً على البيانات التي يحللها الذكاء الاصطناعي باستمرار، ونشر هذا المحتوى على العديد من المنصات عبر الإنترنت. وبعد ذلك، ستقوم Shiba Memu بمراقبة وتحليل نجاح جهود التسويق الخاصة بها وتعديلها وفقًا لذلك، والتعلم المستمر وتحسين المحتوى من أجل تحسين النتائج.

بلغت قيمة سوق عملات الميمات 20 مليار دولار في عام 2022 ومن المتوقع أن تنمو. تعتمد معظم عملات الميمات على الانتشار المجتمعي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبمجرد أن يتلاشى الضجيج حولها، ينخفض السعر بشكل كبير. وهو ما يمنح المستثمرين فرصة محفوفة بالمخاطر واستثمار قصير الأجل؛ إذا بعت دقيقة واحدة بعد فوات الأوان، فستخسر الكثير من المال. ومن هنا جاء اختلاف Shiba Memu؛ حيث أن التوكين المميز له فائدة وقيمة متأصلة، مما يجعله استثمارًا محتملًا طويل الأجل لأي شخص يفكر في شراء عملة ميمية. يجب على محبي الميمات وعشاق التشفير الذين يتطلعون إلى المشاركة في عملة ميمية أن يفكروا في Shiba Memu كخيار يمكن أن يقدم لهم مكاسب جيدة.

Chancer هو أول سوق لامركزي في العالم يعمل بنظام البلوكتشين blockchain. رأى رواد الأعمال والأخوة آدم وبول كيلبي فجوة في صناعة المراهنات وأرادوا إنشاء منصة حيث يمكن إجراء جميع أنواع الرهانات - من الرهانات الصغيرة بين الأصدقاء والزملاء، إلى الرهانات العالمية على أحداث مثل السوبر باول Superbowl أو الأوسكار. وحيث أن دور المراهنات التقليدية وصانعي المراهنات يميلون إلى تقديم المراهنات الرياضية فقط، فقد ولد تشانسر.

Chancer يضع القوة في أيدي المستخدمين؛ حيث أنها منصة مراهنة وليست وكيل مراهنات أو كازينو، وبالتالي فإن الاحتمالات لا تميل لصالح أي شخص. بدلاً من ذلك، جميع الرهانات عادلة وخاضعة للإشراف بشكل مستقل بحيث يمكن للمستخدمين تحقيق أقصى قدر من المكاسب.

يتم إجراء جميع الرهانات والمدفوعات في CHANCER، توكين Chancer الأصلي، والذي يغذي النظام البيئي بأكمله. كما يمكن للمستخدمين جني الأموال بطرق مختلفة باستخدام المنصة والترويج لها، أو حتى من خلال أن يصبحوا مشرفًا مستقلًا.

لدى Chancer خطط عظيمة للمستقبل. تحدد ورقتها البيضاء خارطة طريق شاملة للمستقبل، بما في ذلك الخطط لتصبح في النهاية منظمة لامركزية ذاتية الحوكمة DAO.

بلغت قيمة صناعة المراهنات والمقامرة أكثر من 60 مليار دولار في عام 2022 ومن المقرر أن تنمو أكثر. وما يقدمه Chancer هو ثورة في طريقة المراهنات حيث لا يوجد كازينو متحيز - وهو احتمال جذاب للمراهنين الذين سئموا من الاحتمالات المكدسة ضدهم. ومن خلال بناء المنصة على نظام البلوكتشين blockchain، قام الأخوان كيلبي Kelbie بتسخير التكنولوجيا التي ستمنح المراهنين الثقة بسبب شفافيتها. وبالتالي فإن Chancer سيحدث ثورة في صناعة المراهنات، ويتوقع الخبراء أن يستحوذ على جزء كبير من القيمة المذكورة أعلاه للصناعة، مما يجعله أحد أفضل العملات المشفرة للاستثمار خلال عام 2023.

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AltSignals هو مشروع جديد مبتكر يضم بالفعل 50،000 مستخدم قوي لإشارات التداول التي يوفرها. اشتهر بمنتج AltAlgoTM المبتكر والناجح على نطاق واسع (يقدم أكثر من 1500 إشارة بمعدل نجاح مذهل يصل إلى 64٪)، ويواصل المشروع تخطي الحدود ويطلق توكين ASI لدعم تطوير مشروعها لإشارات التداول من الجيل التالي - ActualizeAI.

سيستخدم ActualizeAI أحدث تقنيات التعلم الآلي من أجل توفير معدل نجاح غير مسبوق لإشاراته، والاستفادة من تطبيقات ML المتقدمة مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم المعزز.

إن توكين ASI لن يكون هامًا فقط للوصول إلى المنتج الجديد، بل أيضًا سيسمح بالوصول إلى نادي ActualizeAI Club الحصري، حيث يمكن لحامله كسب المكافآت بطرق أخرى. وبالتالي يمكننا أن نتوقع وجود ضغط شراء هائل على الرمز المميز في المستقبل.

في كثير من الأحيان، لا يحصل المستثمرون على الرموز المميزة لمشروع قائم بأسعار مخفضة للغاية كما هو الحال في بيع ASI المسبق، لذلك من المتوقع أن يستمر المستثمرون الأذكياء في الشراء بأعداد كبيرة - خاصة في ضوء الإمكانات الهائلة التي ينسبها محللو السوق لمشروع AltSignals.

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تضع Metacade الأساس لتغيير الطريقة التي يلعب بها اللاعبون هوايتهم المفضلة، ويستمر المشروع في جذب الانتباه إليه بعد الإصدار الأخير للورقة البيضاء التفصيلية التي كشفت عن طموحات فريق Metacade النبيلة لبناء أكبر منصة "إلعب لتربح" (P2E) في العالم للسماح به اللاعبين لكسب المكافآت.

المحللون متحمسون للغاية بشأن رؤية Metacade لنظام المكافآت الشامل على منصتها التي تضمن أن النظام الأساسي يلبي مجموعة واسعة من أنماط الألعاب المختلفة. هذا يعني أن Metacade تلبي احتياجات جميع اللاعبين سواء كان اللاعبون يفضلون اللعب الفردي أو يختبرون مهاراتهم مقابل أفضل ما يقدمه مجتمع Metacade ليشقوا طريقهم إلى قمة لوحات المتصدرين. يمنح هذا المشروع سوقًا إجماليًا ضخمًا (TAM) لجميع اللاعبين البالغ عددهم 3 مليارات.

إن تصميم Metacade المبتكر لا يمنح المكافآت على اللعب فقط، ولكنه أيضًا يحفز التحسين المستمر لتجربة المستخدم من خلال استخدام المكافآت للأنشطة الإيجابية مثل مشاركة وكتابة مراجعات الألعاب.

يعد توكين MCADE الخاص بـ Metacade أمرًا بالغ الأهمية لتشغيل المنصة، وبالتالي يوفر للمستثمرين فرصة ستتأثر بشدة بالنمو المتوقع في أعداد المستخدمين خلال عام 2023 وما بعده، مما دفع الكثيرين إلى اعتبار MCADE من بين أفضل العملات المشفرة للشراء في الوقت الحالي.

تم بناء المشروع أيضًا على تقنية البلوكتشين الخاص بالايثيريوم Ethereum blockchain، والذي يسمح له بالاستفادة من الأمان المدمج لسلسلة إثبات الحصة. تعد شبكة Ethereum أيضًا الأكثر موثوقية، حيث تعطي الثقة للمستخدمين والمطورين في وقت تشغيل السلسلة.

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إلى جانب كون Binance هو الأكثر هيمنة على جميع التبادلات المركزية ويفخر بمعاملات التداول العالمية بين بورصات العملات المشفرة، فقد بذلت الشركة أيضًا جهودًا كبيرة لتطوير نظام Binance البيئي، والذي يتضمن تقنية بلوكتشين الخاصة به، سلسلة Binance الذكية، المدعومة بواسطة الرمز الأصلي، BNB.

تفتخر سلسلة بينانس الذكية بقدر كبير من الدعم من Binance، وعلى الرغم من أن السلسلة تعتبر أكثر مركزية من غيرها، إلا أن رسوم المعاملات المنخفضة (يمكن أن تكلف أقل من 0.02 دولار لمعاملة واحدة) إلى جانب العائق الزمني السريع جعلت السلسلة تحظى بشعبية كبيرة بين العديد من المشاريع الوليدة، من عملات الميمات إلى التبادلات اللامركزية.

من خلال تقديم أداء وظيفي لدعم العقود الذكية، شهدت سلسلة بينانس الذكية Binance Smart Chain عددًا كبيرًا من التمويل اللامركزي، وعملة ميمات، والرموز غير القابلة للاستبدال.

من خلال تقديم أداء وظيفي لدعم العقود الذكية، شهدت Binance Smart Chain بث عددًا كبيرًا من عمليات التمويل اللامركزي، وعملة ميمات، والرموز غير القابلة للاستبدال مباشرة على السلسلة، ومع رسوم منخفضة بشكل لا يصدق، فمن المحتمل أن تكون وجهة شهيرة للعديد من المشاريع في المستقبل.

تتيح منصة Binance أيضًا للمستخدمين كسب مكافآت مقابل تحصيص عملتهم الأصلية، توكينات BNB، ومع وجود مجتمع متفاني وداعم للعملة يمكن أن يكون لها مستقبل مشرق. مع مساعدة Binance على تنمية صناعة التشفير وتقديم طريق آمن ومنخفض التكلفة إلى السوق للمطورين، يمكن أن توفر عوائد قوية للمستثمرين على الرغم من قيمتها السوقية المرتفعة بالفعل، مما يجعلها مرشحًا جيدًا لأفضل عملة مشفرة للشراء للمستثمرين المحافظين.

اتبعت الإيثيريوم Ethereum نفس منهاج البيتكوين Bitcoin وأحدثت ثورة في عالم صناعة العملة المشفرة من خلال جلب العقود الذكية للجماهير. يستخدم مشروع Ethereum تقنية البلوكتشين blockchain والعقود الذكية لتلبية مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام المختلفة - من عملات ميمية إلى التمويل اللامركزي.

انتقلت سلسلة بلوكتشين الايثيريوم الآن إلى نموذج إجماع لإثبات الحصة، مع استخدام التوكن الأصلي ETH للتحقق من المعاملات. تم الانتهاء من الانتقال من طريقة إثبات العمل في عام 2022 مما يمهد الطريق لرسوم معاملات أقل في المستقبل.

يستمر عدد التطبيقات اللامركزية على بلوكتشين الايثيريوم في النمو، ولذلك فلا عجب أن ETH كانت من بين أفضل العملات المشفرة للشراء لسنوات عديدة.

تأتي القيمة السوقية لللإيثيريوم في المرتبة الثانية بعد البيتكوين، وقد أدى ذلك إلى اعتقاد الكثيرين أنه من الصعب الإشارة إلى أن ETH هي أفضل عملة مشفرة للاستثمار بسبب انخفاض احتمالية تحقيق عوائد ضخمة مقابل المشاريع التي مازالت في مرحلتها المبكرة.

ومع ذلك، مع استخدام بلوكتشين الايثيريوم في المزيد والمزيد من حالات الاستخدام الكبيرة واللوائح التي توفر الضوء الأخضر لمستثمري TradFi هذا العام، يمكننا أن نرى زيادة في الأموال في شبكة Ethereum، مما قد يعني أن القيمة السوقية لا تزال لديها شعبية - بشرط أن يتمكن الفريق من إبقاء الرسوم منخفضة.

منذ أن أنشأها ساتوشي ناكاموتو في عام 2009، حددت البيتكوين Bitcoin صناعة العملة المشفرة ونمت بشكل مطرد في شعبيتها على الرغم من كل الصعاب.

البيتكوين هي أكبر عملة مشفرة وتستخدم بلوكتشين لتسجيل المعاملات والتحقق منها، وبما أنها تعمل بدون سلطة مركزية أو وسيط، فهي تعتبر نظام دفع "نظير إلى نظير". تتم معالجة المعاملات باستخدام البيتكوين من خلال شبكة من العقد التي تتواصل مع بعضها البعض وتحافظ على دفتر معاملات مشترك، وبالتالي فمن السهل جدًا على أي شخص بدء عقدة للمساعدة في تأمين شبكة البيتكوين.

يعد عرض البيتكوين المحدود البالغ 21 مليون عملة بيتكوين سمة مميزة للعملة الرقمية، ويؤدي هذا العرض المحدود إلى ندرة أدت إلى الكثير من تحركات أسعار البيتكوين على مر السنين. يتم فرض ذلك من خلال الكود الأساسي، والذي يحدد المعدل الذي يتم به إنشاء عملات البيتكوين الجديدة من خلال التعدين الكتلي، والعدد الإجمالي لعملات البيتكوين التي يمكن تعدينها في النهاية.

إلى جانب كونها وسيلة للدفع، تُعرف Bitcoin أيضًا بإمكانياتها كمخزن للقيمة. تمت مقارنته بالذهب الرقمي نظرًا لمحدودية العرض وإمكانية أن يكون بمثابة تحوط ضد التضخم. كما أنها ألهمت العديد من المشاريع في مجال العملات المشفرة، مع اعتبار لايت كوين Litecoin بمثابة الفضة والبيتكوين Bitcoin الذهب.

يرى العديد من حاملي BTC أن المشروع سيحل يومًا ما محل العملات الورقية بالكامل، وبالتالي يحتفظون بها على المدى الطويل، سواء في بورصة مركزية أو محفظة أجهزة أو يحتفظون بالمفاتيح الخاصة بأنفسهم.

لم تعد البيتكوين ترى نفس مستوى التقلب الشديد الذي كانت عليه من قبل، ولكن هذا لا يعني أن البيتكوين لا تزال بإمكانها تحقيق عوائد قوية للمستثمرين. يمكن أن تشهد BTC حركة هذا العام مع بدء التنظيم وزيادة احتمالية الموافقة على ETF بيتكوين أمريكي.

يفضل العديد من المستثمرين المشاريع التي تزال في مرحلتها المبكرة، مثل عروض التبادل الأولي أو حتى قبل ذلك. وعلى الرغم من صعوبة تعدين البيتكوين الآن، فمن المرجح أن تظل BTC واحدة من أفضل العملات المشفرة للشراء والتي ستستمر في قيادة سوق العملات المشفرة.

Filecoin هو مشروع للعملات المشفرة يدير شبكة تخزين لامركزية، مما يسمح بتخزين الملفات بطريقة آمنة للغاية دون الحاجة إلى خوادم مركزية. يعتبر مستثمرو العملات المشفرة أن Filecoin هي العملة المشفرة الرائدة للبنية التحتية للتخزين على الويب 3.0 في السوق، ويعكس السعر الحالي والقيمة السوقية الإمكانات التي يحملها المشروع.

يفتخر المشروع بمجموعة من الحوافز الاقتصادية التي تضمن اتباع مزودي التخزين للقواعد، ويتعامل المشروع حاليًا مع ما يقرب من 500 بيتابايت من بيانات العملاء.

يعد Filecoin مثالًا رائعًا على التوكين المميز الذي يمكن أن يدعم مستقبل سوق التشفير وحالات استخدام Web 3.0 والإنترنت اللامركزي. إذا كان المشروع قادرًا على إثبات قدرته على الاستمرار في التوسع، فقد يشهد ارتفاع سعر FIL نتيجة الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المشروع.

وفي حين أن العديد من الأصول المشفرة الأخرى تقدم فائدة قليلة، إلا أن استخدام Filecoin لتوكن FIL يجعله متقدم على العديد من العملات المشفرة الأخرى وحتى بعض تلك التي لديها سقف سوق أعلى. قد يعني هذا أن معدل نمو الضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف لسعر FIL لن يفاجئ المحللين مع استمرار النمو في Web 3.0.

وضع توكن Graph المميز نفسه كأحد أصول التشفير التي تدعم البنية التحتية المستقبلية لـ Web3، حيث يستخدم المشروع توكين GRT الأصلي لتمكين نظام متعدد الطبقات لفهرسة واسترجاع بيانات البلوكتشين. تعد هذه الوظيفة ضرورية للمشروعات التي تتطلع إلى استخدام البيانات المخزنة على العديد من سلاسل الكتل المختلفة، ويتطلع The Graph إلى جعل الوصول إلى تلك البيانات أمرًا بسيطًا وفعالًا لمستخدميه.

يجب أن تتوسع حالات استخدام The Graph بشكل كبير مع تزايد الاهتمام ببيانات البلوكتشين. قد يكون هذا لتتبع قطع الأرض الافتراضية في ألعاب البلوكتشين أو تحليل السوق لمستويات السيولة عبر العديد من البروتوكولات اللامركزية المختلفة.

تعد البنية التحتية للويب 3.0 من أفضل المرشحين للحصول على أفضل العملات المشفرة للشراء، وعلى الرغم من أنها عادة ما تكون استثمارات طويلة الأجل، إلا أنها تعد مكونًا جيدًا لمحافظ التشفير المتوازنة. ولذلك فمن المحتمل أن يستغرق GRT سنوات عديدة لتحقيق عوائد قوية، حيث يلعب دورًا حيويًا في مستقبل الصناعة.

مع بدء انطلاق المزيد من المشاريع في Web3، من مراقبة سلاسل الإمداد إلى منصات اللعب من أجل الربح، ستشهد The Graph استمرار زيادة قاعدة مستخدميها. إذا كان المشروع قادرًا على بناء الحوافز الصحيحة من خلال المشهد المتغير، فيمكن أن يحقق لأصحابه عوائد كبيرة في حدود 3 أو 4 أضعاف.

كانت Dogecoin عملة مشفرة تم إنشاؤها كبديل أسهل وأكثر متعة من البيتكوين، وعلى الرغم من أنها بدأت على سبيل المزاح، إلا أنها قامت ببناء مجتمع يعد من بين أقوى المجتمعات في عالم التشفير. يرى المشروع نفسه على أنه عملة رقمية نابضة بالحياة وقد نال لقب أفضل عملة مشفرة يشتريها أتباعه المخلصون لسنوات عديدة حتى الآن.

استمر التطوير التقني للمشروع بعد توقف طويل، وهذا يمكن أن يساعد Dogecoin على التوسع في المزيد من حالات الاستخدام وحتى تقديم عقود بلوكتشين الذكية الخاصة بها.

هناك شائعات كثيرة مفادها أن Dogecoin يمكن أن تتحول إلى إثبات الحصة في المستقبل، مما قد يعني معارضة أقل بكثير من المهتمين بالبيئة ويعطي المشروع دفعة أخرى.

عند البحث عن أفضل عملة مشفرة للاستثمار فيها، غالبًا ما تكون Dogecoin خيارًا قويًا نظرًا لإمكانية الوصول إليها، وبالتالي مع تزايد انتشار أصول العملة المشفرة، يمكننا أن نرى زيادة حجم تداول Dogecoin حيث يتم اختيار تلك العملة شديدة التقلب إما باعتبارها استثمار طويل الأجل أو لمجرد التسلية.

ومن المرجح دائمًا أن تكون العوائد أعلى في مشاريع التشفير الجديدة، لكن العملة المشفرة الأصلية DOGE لسلسلة Dogecoin ستكون موجودة على المدى الطويل، خاصةً إذا كانت قادرة على فتح العقود الذكية في المستقبل.

يعرف عشاق العملات المشفرة الريبل Ripple جيدًا. تم تأسيس المشروع طويل الأمد في عام 2012 ويستخدم منصة Ripplلتسهيل المدفوعات عبر الحدود، حيث يعمل توكن XRP كسيولة وكجسر كعملة ورقية ائتمانية للمعاملات.

تم إغلاق Ripple في دعوى قضائية مع هيئة الأوراق والبورصات الأمريكية SEC لسنوات حتى الآن حول ما إذا كان XRP أمنية، وتم تعليق الفائدة العالمية الحقيقية للمشروع حتى توصل الطرفان إلى حل. نظرًا لحجم المعاملات العالمية التي يتم تنفيذها عبر الحدود، يمكن الاستفادة الكاملة من XRP من الأحجام الفلكية للمعاملات.

شهدت العديد من أصول العملة المشفرة الأخرى حركة سعرية أكثر إيجابية خلال السنوات الأخيرة نتيجة لدعوى هيئة الأوراق والبورصات الأمريكية (SEC)، ولكن لا توجد تقريبًا أي منصات أخرى من منصات البلوكتشين لديها العلاقات المصرفية التي يحتفظ بها فريق Ripple.

مع ظهور نتيجة الدعوى القضائية قريبًا، يمكن أن ينجذب مستثمري العملات المشفرة إلى فرصة ارتفاع XRP إذا كانت الدعوى في صالحها. ولكن بالطبع، إذاكانت النتيجة ضد الريبل، فلن يحقق المستثمرون النجاح المنشود.

لم تؤد القيمة السوقية الإجمالية المرتفعة لتوكين XRP الخاص بـ Ripple إلى تأجيل حشود المشجعين المتحمسين، ولكننا في انتظار رؤية إذا ما سيظلون متحمسون ومتمسكون بالريبل على المدى الطويل عند انتهء الدعوى القضائية.

Uniswap هي بورصة لامركزية مبنية على بلوكتشين الايثيريوم، وكانت مساهماً هامًا في نظام الايثيريوم البيئي نتيجة للسماح للمستخدمين بالوصول إلى الأصول الرقمية في المرحلة المبكرة قبل إدراجها في البورصات المركزية الرئيسية.

تستخدم Uniswap نموذج صانع السوق الآلي (AMM)، مما يعني أن أسعار الأزواج التجارية يتم تحديدها بواسطة خوارزمية رياضية تأخذ في الاعتبار مقدار الأموال في مجمعات السيولة على المنصة.

ربما تكون Uniswap هي أشهر التطبيقات اللامركزية المبنية على تقنية البلوكتشين، وقد استفاد توكنها المشفر UNI نتيجة لذلك - حتى خلال وقوع عالم التشفير.

Uniswap هو جزء أساسي من نظام ايثيريوم البيئي، والدور الذي يلعبه في السماح للمستخدمين بالوصول إلى مشاريع المرحلة المبكرة والعملات المشفرة الأخرى غير الموجودة في البورصات المركزية يعد جزءًا حيويًا من نظام ايثيريوم البيئي.

يبدو أن أسواق العملات المشفرة غير متأكدة من مستقبل التطبيقات اللامركزية في ضوء اللوائح التنظيمية القادمة هذا العام، لكن UNI قد تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار إذا كانت قادرة على الاحتفاظ بمنافسي DEX المعروضين وإذا استمرت الإيثيريوم في النمو في ضوء انخفاض رسوم المعاملات.

في حين أن هناك العديد من المشاريع التي يمكن أن تحرك أسعار العملات المشفرة وتحقق أرباحًا كبيرة للمستثمرين هذا العام، فإن Shiba Memu هي المفضلة كأفضل عملة مشفرة بين خبراء سوق التشفير. مع الإمكانات الهائلة التي يحملها المشروع إلى جانب أسعار التوكينات المميزة المخفضة للغاية والمتاحة خلال فترة البيع المسبق الشهيرة، وهو ما يجعلها خيارًا واضحًا للمستثمرين الذين يركزون على العثور على أفضل العملات المشفرة في السوق لتعظيم أرباحهم وتنويع محفظة عملاتهم المشفرة هذا العام.

العملات المشفرة هي عملات رقمية أو افتراضية تستخدم تقنيات تشفير مبتكرة لتأمين المعاملات والتحقق منها والتحكم في إنشاء وحدات جديدة من العملة المشفرة (والتي غالبًا ما تسمى التوكينات أو الرموز المميزة). أحد المكونات الرئيسية للعملات المشفرة هو اللامركزية المعتادة، مما يعني أنها لا تخضع لسيطرة بنك مركزي أو سلطة مثل الحكومة أو مؤسسة مالية أخرى.

بدلاً من ذلك، تستخدم العملات المشفرة تقنية البلوكتشين blockchain، وهي عبارة عن نظام دفتر حسابي موزع يسمح بإجراء معاملات آمنة وشفافة. يتم تسجيل كل معاملة في كتلة على البلوكتشين والتحقق من صحتها من خلال شبكة من الحواسيب، تُعرف باسم العقد، والتي تعمل معًا للتحقق من المعاملة وتأكيدها، لكسب المكافآت بالتوكن المميز الأصلي للبلوكتشين.

البيع المسبق للعملات المشفرة هو طريقة لجمع الأموال تستخدمها مشاريع العملات المشفرة لجمع الأموال قبل إطلاق عرض العملة الأولي للجمهور.

في عمليات البيع المسبق للعملات المشفرة، يقدم المشروع، بسعر مخفض، عددًا محدودًا من الرموز أو التوكينات لمجموعة مختارة من المستثمرين، عادةً من المستثمرين المؤسسيين أو الأفراد ذوي الثروات العالية. الغرض من البيع المسبق هو في المقام الأول جمع الأموال لدعم تطوير المشروع، وغالبًا ما يكون له أيضًا ميزة البدء في بناء مجتمع من مؤيدي المشروع. يمكن أن تحقق المبيعات المسبقة عوائد عالية للمستثمرين بسبب انخفاض أسعار التوكنات ومجال النمو الذي تتمتع به المشاريع في هذه المرحلة المبكرة، مما دفع الكثيرين إلى اعتبار البيع المسبق كأفضل استثمار في العملات المشفرة.

من الصعب معرفة أي عملة مشفرة في السوق ستحقق أكبر عوائد في عام 2023، لكن Sheba Memu هو أحد المشاريع التي يبدو أنها يمكن أن تحقق عوائد ضخمة نتيجة للمستوى العالي من فائدة التوكين المميز والإمكانيات الهائلة للمشروع وقطاعه. يُنظر إلى بيع العملات المشفرة المسبق على أنها أفضل وقت للاستثمار في العملات المشفرة، حيث يمكن للمستثمرين الأوائل ترك الرموز المميزة في محفظة أجهزتهم كاستثمار طويل الأجل وجني جميع المكافآت عندما يصبح المشروع سائدًا.

بينما يبدو أن Sheba Memu هو أحد مشاريع التشفير التي تحمل أعلى فرصة للوصول للسماء هذا العام، نظرًا لأسعار الرموز المخفضة ومستويات الفائدة المرتفعة التي شوهدت منذ إطلاق البيع المسبق، فإن Bitcoin هو أيضًا مشروع يمكن أن يشهد عوائد كبيرة نسبيًا هذا العام مع بدأ وضع القوانين وتراكم الـ TradFi.

إلى جانب Sheba Memu، تُظهر Chancer الكثير من الإمكانات كمشروع إذا نجحت في تحقيق هدفها المتمثل في إحاث ثورة في صناعة المراهنات. ويرجع ذلك إلى الحجم الهائل لما يمكن أن يعنيه هذا وآفاق التطوير المستمر للمنتج حيث يتبنى المزيد من المستهلكين رؤية تشانسر بعد الإطلاق في عام 2024.

إن مفتاح العثور على أفضل عملة مشفرة للاستثمار في هذا العام هو تحديد مشاريع التشفير التي لها قيمة منخفضة مقارنة بإمكانياتها. كما أن المشروع الذي يمكّن المطورين من البناء على النظام البيئي يعد أيضًا ميزة كبيرة لأنه يوفر قيمة حقيقية (ومكافآت في العالم الحقيقي) ويشجع أصول التشفير الأخرى على إضافة قيمة إلى المشاريع الأساسية.

تتوفر صناديق تداول العملات المشفرة بالفعل في بعض البلدان، حيث تم إطلاق أول ETF للعملات المشفرة في كندا في فبراير 2021. وتدرس العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، حاليًا مقترحات خاصة بصناديق تداول العملات المشفرة، والتي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بالتعرض لمجموعة متنوعة من العملات المشفرة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالأصول الأساسية مباشرة.

SHIBA LIMITED

SHIBA LIMITED

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