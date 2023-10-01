أخبار منع أحد كبار مسؤولي بنك نومورا الصيني من مغادرة الصين تثير اهتمامًا

(MENAFN
) أثارت أخبار منع تشارلز وانغ تشونغي، أحد كبار مسؤولي مصرف نومورا، من مغادرة الأراضي الصينية اهتمامًا وتساؤلات وسط الشركات والمستثمرين الأجانب العاملين في الصين. يظل سبب هذا الإجراء غامضًا، ولكن يُعتقد أنه قد يكون مرتبطًا بالتحقيقات المستمرة في اختفاء باو فان في شباط الماضي، وهو أحد أبرز رجال الأعمال وصناع الصفقات التكنولوجية في الصين. إلا أن هذا الحظر على سفر المصرفي الصيني تشونغي يُظهر بوضوح حجم صعوبة توقع بيئة العمل بالنسبة للشركات الأجنبية في البلاد.
كما تأتي هذه الحالة بعد تشديد ملحوظ على نشاط الشركات الأجنبية في الصين، وشمل ذلك الحملات التي شنتها السلطات في شهر أيار الماضي على شركات استشارات أمريكية مشهورة مثل "كابفيجن وباين آن كومباني" و"مينتز"، بتهمة نقل معلومات حساسة خارج البلاد وتهديد الأمن القومي.
كذلك تدفع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وعدم اليقين المتزايد بين تجارة الشركات في الصين الحكومات والشركات إلى التحرك لتقليل المخاطر المحتملة في علاقاتهم التجارية. هذا يأتي في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية والرغبة في التصدي لنقاط الضعف التي كشفها انتشار فايروس كوفيد.
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