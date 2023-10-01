توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية تسبب خسائر شهرية وفصلية لأسعار الذهب

(MENAFN
) شهدت أسعار المعدن الأصفر خسائرًا شهرية وفصلية بسبب توقعات متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع. تراجعت أسعار الذهب بمعدل 5 بالمئة على مدى الشهر و3.6 بالمئة على مدى الربع الثالث من 2023.
كما تراجع السعر الفوري للذهب بمعدل 0.8 بالمئة إلى 1850.44 دولارًا للأونصة في الجمعة الأخيرة من الشهر، وهو أقل مستوى له في ما يزيد عن 6 شهور. وأغلقت العقود الأمريكية للذهب منخفضة بمعدل 0.7 بالمئة عند 1866.10 دولارًا للأونصة.
كذلك يأتي هذا التراجع في أسعار المعدن النفيس نتيجة توقعات بزيادة أسعار الفائدة، مما يزيد تكلفة حيازة الذهب، وهو المعدن الذي يتم تسعيره بالدولار ولا يحمل أي فائدة.
في حين يبدو أن الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية لن يتلاشى بسبب التحديات المتزايدة التي تواجه توقعات الاقتصاد الأمريكي في الأشهر المقبلة وبحسب رئيس استراتيجية المنتجات الأساسية في ساكسو بنك, أولي هانسن, "من غير المرجح أن يختفي الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط ضد فشل الهبوط الناعم، حيث تبدو توقعات الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة تواجه تحديات متزايدة".
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