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كاميرات مراقبة لضبط المطلوبين ومنع الجريمة عبر البيومترية

10/1/2023 2:19:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
علمت «الأنباء» أن هناك توجها لتركيب «سيرفرات» ذات مساحة تخزينية عالية ضمن مشروع «كاميرات المراقبة» لضمان حفظ الأمن والتدخل السريع لمنع وقوع أي جريمة وضبط المطلوبين والمتهمين في القضايا الجنائية والمدنية والمخالفين لقانون الإقامة، وذلك بعد إصدار قانون خاص بذلك.

وكان مسؤولون في عدة وزارات معنية اجتمعوا للتنسيق حول آلية تركيب وتوزيع الكاميرات في المناطق السكنية والتجارية والمزارع والجواخير، على أن تتم العملية أوائل العام المقبل بعد إصدار قانون يسمح بتركيبها، ومن مهام الكاميرات ـ التي ستكون مرتبطة مباشرة بغرفة عمليات مزودة بقاعدة بيانات خاصة بالبصمة «البيومترية» ـ التعرف المباشر على الأشخاص من خلال الوجه وبصمة العين لجميع من يدخل أو يخرج من المنطقة وربطها بأبراج الاتصالات، على أن ترسل هذه البيانات إلى غرفة العمليات، وبعد التأكد من أن الشخص مطلوب أو مسجل خطر يتم إرسال البيانات إلى الدورية الموجودة بالقرب منه للقبض عليه، وفي حال مغادرة المطلوب المنطقة يتم رصده بالكاميرات المنتشرة في كل مكان.

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