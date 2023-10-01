تعافي النشاط الصناعي في الصين يشير إلى تحسن الاقتصاد

(MENAFN
) أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني يوم السبت الموافق 30 أيلول, نتائج إيجابية تشير إلى تعافي النشاط الصناعي في البلاد، وهذا لأول مرة في الأشهر الستى الأخيرة. وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع الرسمي إلى مستوى 50.2 نقطة في شهر أيلول، مقارنة بمستوى 49.7 نقطة الذي تم تسجيله في شهر آب.
كما شهد أحد مؤشرات النشاط غير الصناعي, الذي يشمل نشاط قطاعي الخدمات والبناء, ارتفاعًا إلى مستوى 51.7 نقطة في شهر أيلول، أمام 51 نقطة في آب. هذا التحسن الواضح في مؤشرات النشاط الاقتصادي يعزز من تفاؤل المستثمرين والمحللين بشأن تأثير التدابير التحفيزية التي اعتمدتها الحكومة الصينية مؤخرًا.
كذلك يأمل الجميع أن تلك التدابير ستسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي في الصين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدها البلد في 2023. وكان ذلك نتيجة ضعف ثقة المستهلكين والشركات، فضلاً عن تداعيات أزمة العقارات المستمرة.
في حين من بين التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الصينية تخفيف السياسة النقدية وزيادة اقتراض الحكومات المحلية لتمويل مشروعات البنية التحتية. تهدف هذه الخطوات إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الصيني، وقد يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي أيضًا.
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