تلقيح الحامل ضد كورونا يحمي المولود

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال التقرير الأسبوعي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إن حصول الحوامل على لقاح فيروس كورونا يساعد في حماية أطفالهن حديثي الولادة من الفيروس.

بالنسبة لأول 3 أشهر للرضيع كان تطعيم الأم فعالاً بنسبة 54 %

وأفاد التقرير الذي نُشر، أمس ، بفاعلية تطعيم الأمهات أثناء الحمل في منع دخول المستشفى المرتبط بكوفيد-19، عند الرضع الأصغر من أن يتم تطعيم الأطفال.

ولا يمكن لحديثي الولادة تلقي لقاحات فيروس كورونا حتى يبلغوا 6 أشهر من العمر.

وبالنسبة للرضع الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر، وهي مرحلة حساسة من الحياة، كان تطعيم الأم فعالاً بنسبة 54% ضد دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا، وفق "هيلث داي".

أما الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 أشهر، فكان اللقاح فعالاً بنسبة 35% عندما تلقته أمهاتهم أثناء الحمل.

ووجدت الدراسة أنه بعد تلقيح الحامل، عبرت الأجسام المضادة ضد الفيروس المشيمة، وتم العثور عليها في دم الحبل السري.

وكتب الباحثون: "تتوافق هذه النتيجة مع دراسة أخرى واحدة على الأقل، والتي أظهرت زيادة الحماية بين الرضع خلال أول 90 يوماً من الحياة".

واعتمد الباحثون على بيانات من 26 مستشفى للأطفال حتى مايو 2023، وقالوا إنه منذ شتاء عام 2022 أصبح الرضع من بين الفئات العمرية التي لديها أعلى معدلات دخول المستشفى، بسبب الإصابة بكورونا.