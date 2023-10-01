تلقيح الحامل ضد كورونا يحمي المولود

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- Khaberni) خبرني - قال التقرير الأسبوعي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إن حصول الحوامل على لقاح فيروس كورونا يساعد في حماية أطفالهن حديثي الولادة من الفيروس.
بالنسبة لأول 3 أشهر للرضيع كان تطعيم الأم فعالاً بنسبة 54 %
وأفاد التقرير الذي نُشر، أمس ، بفاعلية تطعيم الأمهات أثناء الحمل في منع دخول المستشفى المرتبط بكوفيد-19، عند الرضع الأصغر من أن يتم تطعيم الأطفال.
ولا يمكن لحديثي الولادة تلقي لقاحات فيروس كورونا حتى يبلغوا 6 أشهر من العمر.
وبالنسبة للرضع الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر، وهي مرحلة حساسة من الحياة، كان تطعيم الأم فعالاً بنسبة 54% ضد دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا، وفق "هيلث داي".
أما الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 أشهر، فكان اللقاح فعالاً بنسبة 35% عندما تلقته أمهاتهم أثناء الحمل.
ووجدت الدراسة أنه بعد تلقيح الحامل، عبرت الأجسام المضادة ضد الفيروس المشيمة، وتم العثور عليها في دم الحبل السري.
وكتب الباحثون: "تتوافق هذه النتيجة مع دراسة أخرى واحدة على الأقل، والتي أظهرت زيادة الحماية بين الرضع خلال أول 90 يوماً من الحياة".
واعتمد الباحثون على بيانات من 26 مستشفى للأطفال حتى مايو 2023، وقالوا إنه منذ شتاء عام 2022 أصبح الرضع من بين الفئات العمرية التي لديها أعلى معدلات دخول المستشفى، بسبب الإصابة بكورونا.
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