8 أعراض تشير للإصابة باللوكيما

MENAFN - Khaberni) خبرني - سرطان الدم“اللوكيما” يتضمن مجموعة من الأمراض السرطانية التي تؤثر على الدم والأنسجة المرتبطة به، قد تشمل الأعراض المرتبطة ما يلي بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1. ضعف عام وتعب: قد يشعر المريض بضعف عام غير مبرر وتعب شديد حتى في حالات النشاط البسيط.

2. فقدان الوزن غير المبرر: قد يحدث فقدان الوزن الغير مفسر في حالات سرطان الدم المتقدم.

3. الحمى والتعرق الليلي: قد تحدث حمى متواصلة غير مبررة وتعرق ليلي غزير.

4. تكون الكدمات بسهولة: نقص عدد الصفائح الدموية يمكن أن يؤدي إلى سهولة تكوُّن الكدمات والنزف.

5. نزيف غير طبيعي: يمكن أن يحدث نزف غير طبيعي في اللثة، الأنف، الأمعاء أو البول.

6. انتفاخ الغدد الليمفاوية: قد تتورم الغدد الليمفاوية بسبب انتشار السرطان.

7. آلام العظام والمفاصل: قد تحدث آلام في العظام والمفاصل نتيجة انتشار السرطان إليها.

8. انخفاض عدد الخلايا الدم الحمراء: قد يؤدي سرطان الدم إلى نقص في عدد خلايا الدم الحمراء، مما يسبب فقر الدم ويترافق مع أعراض مثل الإعياء وضيق التنفس.

إذا كانت لديك أي من هذه الأعراض أو أي قلق بشأن صحتك، فمن الأفضل أن تستشير الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة. يمكن للطبيب تحديد التشخيص الدقيق ووضع خطة العلاج المناسبة لك.