انفلات خطير.. قتيل وإصابات في عدة بلدات بالداخل المحتل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قُتل شخص وأصيب شاب بجراح خطيرة من عرب الخوالد، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين من طمرة وجلجولية وجسر الزرقاء في الداخل الفلسطيني المحتل، بجراح متفاوتة إثر جرائم إطلاق نار منفصلة ارتكبت في غضون ساعات قليلة من يوم أمس السبت.

وفي عرب الخوالد قرب شفاعمرو، أصيب الضحية (50 عاماً) وشاب (30 عاماً) بجراح حرجة وخطيرة، بيد أنه جرى إقرار وفاة الأول بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وجاء عن مستشفى "رمبام" في حيفا، أن الطاقم الطبي أقر وفاة المصاب البالغ إثر تعرضه لإطلاق نار، بينما وصفت حالة الشاب الآخر بالخطيرة وهو يعاني من ضربة في الرأس.

وعُلم أن الضحية والشاب نقلا بسيارة إلى مدخل البلدة، ومن هناك جرى نقلهما بسيارتي إسعاف للعلاج المكثف، حيث كان القتيل فاقداً للوعي ودون نبض وتنفس، بينما المصاب الآخر عانى جروحا خطيرة.

وفي جسر الزرقاء، أصيب شاب (28 عاماً) بجراح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، أحيل على إثرها إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة لتلقي العلاج.

وفي طمرة، أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في القسم السفلي من جسده.

وفي جلجولية، أصيب شخص بجراح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

ووصل المصاب بشكل ذاتي وبوعيه الكامل إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لتلقي العلاج، وقد وصفت حالته بالمستقرة.

184 قتيلاً عربياً منذ مطلع العام

ويشهد المجتمع العربي انفلاتا خطيراً في أحداث العنف وجرائم القتل التي راح ضحيتها 184 شخصاً بينهم 12 امرأة منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، وسط تقاعس حكومة الاحتلال عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

وقُتل الأربعاء الماضي 4 شبان وامرأة من عائلة دلايكة في بسمة طبعون بعد ساعات من مقتل رجل بجريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، فيما قتل مسن وشاب في جريمتين منفصلتين ارتكبتا في النقب والفريديس مساء الخميس الماضي.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 29 شخصاً في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها إطلاق نار.

واقتُرفت الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة.

في المقابل، تتقاعس "شرطة" الاحتلال عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ "أجهزة الأمن الإسرائيلية" مع منظمات الإجرام.