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إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة سواحل قطاع غزة

10/1/2023 2:13:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أصيب صياد، صباح اليوم الأحد، بعيار مطاطي، إثر استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية لمراكب الصيادية قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب اتحاد لجان الصيادين، فإن الصياد أصيب بيده، ونقل للعلاج.

وتتعمد زوارق الاحتلال، استهداف مراكب الصيادين بشكل شبه يومي والتضييق عليهم لحرمانهم من كسب رزقهم.

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