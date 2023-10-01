إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة سواحل قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أصيب صياد، صباح اليوم الأحد، بعيار مطاطي، إثر استهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية لمراكب الصيادية قبالة سواحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وبحسب اتحاد لجان الصيادين، فإن الصياد أصيب بيده، ونقل للعلاج.
وتتعمد زوارق الاحتلال، استهداف مراكب الصيادين بشكل شبه يومي والتضييق عليهم لحرمانهم من كسب رزقهم.
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