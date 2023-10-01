المالية: لا تغيير على أسعار المحروقات للشهر المقبل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN- قررت وزارة المالية زيادة دعم أسعار المحروقات لشهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لتقليل الزيادة على أسعار المحروقات والغاز، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وانخفاض الشيقل أمام الدولار.

وأعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم السبت، أسعار المحروقات والغاز للشهر المقبل، حيث لم يطرأ أي تغيير على الأسعار مقارنة مع شهر أيلول/سبتمبر.

وأشارت وزارة المالية إلى أن دعم المحروقات لشهر تشرين الأول/أكتوبر ارتفع إلى 130 مليون شيقل، في حين بلغ 110 ملايين شيقل في شهر أيلول/سبتمبر.

وذكرت أن الدعم الحكومي لأسعار المحروقات كلّف الخزينة العامة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول 545 مليون شيقل.

وطالبت هيئة البترول أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالالتزام بالأسعار المعلنة، محذّرة أن من يخالفها سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية.