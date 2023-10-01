وحدات القمع تقتحم قسم (5) في ريمون وتنقل جميع الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قسم (5) في سجن "ريمون"، ونقلت جميع الأسرى القابعين فيه إلى سجن "نفحة".

يذكر أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة على قمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً، ورصاص "الدمدم" المحرم دولياً، ورصاصا غريبا يحدث آلاماً شديدة.

يتبع ...