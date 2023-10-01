إصابتان بتصادم مركبة ودراجة نارية بالعاصمة عمان

(MENAFN
- Amman Net) وقع حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية، على طريق وادي صقرة في العاصمة عمان مساء أمس، ما أدى إلى إصابة السائقين.
وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية لاذاعة الأمن العام الأحد، إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت، وعلل سبب الحادث بارتكاب سائق المركبة مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، حيث تم اسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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