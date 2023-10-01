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إصابتان بتصادم مركبة ودراجة نارية بالعاصمة عمان

10/1/2023 2:12:52 AM
(MENAFN- Amman Net) وقع حادث تصادم بين مركبة ودراجة نارية، على طريق وادي صقرة في العاصمة عمان مساء أمس، ما أدى إلى إصابة السائقين.

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية لاذاعة الأمن العام الأحد، إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت، وعلل سبب الحادث بارتكاب سائق المركبة مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، حيث تم اسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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