إصابتان بتصادم مركبة ودراجة نارية بالعاصمة عمان

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية لاذاعة الأمن العام الأحد، إن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت، وعلل سبب الحادث بارتكاب سائق المركبة مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، حيث تم اسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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