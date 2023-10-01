في غيبوبة منذ 3 أشهر.. إعلامية مصرية مصابة بمرض خطير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - 3 أشهر في غيبوبة تامة بسبب سرطان المخ، هو ما تعاني منه الإعلامية المصرية، سارة حسن، التي اختفت عن الساحة منذ فترة طويلة بسبب مرضها.



الإعلامية المصرية دينا يحيى قررت أن تكتب عن زميلتها، وذلك من خلال حسابها على "فيسبوك"، مؤكدة أن زميلتها وصديقتها سارة حسن منذ 3 أشهر وهي في غيبوبة تامة، بسبب معاناتها من سرطان المخ.



وعقبت قائلة "للأسف عجز الأطباء عن العلاج.. وسارة دلوقتي بين ايدين ربنا.. مش محتاجة غير الدعاء"، وهو الأمر الذي أصاب الجميع بالحزن، طالبة من متابعيها الدعاء لزميلتها، خاصة أن الدعاء يغير القدر، متمنية أن تعود زميلتها كما كانت في كامل صحتها وعافيتها.



الإعلامية المصرية سارة حسن تعاني منذ فترة طويلة من سرطان المخ، حيث خضعت من قبل لعملية جراحية في المخ من أجل إزالة ورم خبيث.



وفي العام الماضي أعلنت عودتها لتلقي جرعات علاج الكيماوي، ولكن هذه المرة بجرعات مكثفة، وطلبت من أصدقائها ومحبيها الدعاء لها من أجل تجاوز هذه المحنة الصحية الصعبة.



وظهرت سارة حسن في الصور التي نشرت لها خلال فترة المرض، وهي في حالة صعبة، بسبب تأثير جرعات الكيماوي على جسدها، لكنها كانت متماسكة وتطلب من الجميع الوقوف إلى جوارها ومساندتها في محنتها بالدعاء.









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