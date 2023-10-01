ماذا قالت فتاة توفيت بعرس الحمدانية لخطيبها في اللحظة الأخيرة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفاجعة الحمدانية التي أودت بحياة العشرات في عرس صالة الهيثم بنينوى، انتشرت قصة ثانية مؤلمة لفتاة تدعى مريم لقيت مصرعها ضمن نفس الحادثة.



أما عن قصة مريم، فكانت من بين المدعوين للعرس الذي حدث في نينوى ليلة الثلاثاء 26 سبتمبر، وكان من المقرر أن يكون عرس مريم في شهر تشرين الاول الحالي لكن القدر حال دون ذلك بعد وفاتها.



ويقول خطيب مريم أنها قد اتصلت به بعد حدوث الحريق مباشرة، وقالت له ان ينتبه لنفسه وأنها ستموت، وأخبرته أن قاعة الحمدانية قد احترقت.



وانطلق خطيب مريم من فوره ليعلم ما الذي حصل لها، وعندما وصل كانت الصالة قد أصبحت رمادا، وعندما بحث عن مريم وجدها مرمية على الأرض لا تتحرك، فاقترب منها ليجد أن روحها قد صعدت إلى رب السماء، بعدما اختنقت من الحريق.



يقول خطيب مريم انه قد قام بخطبتها في عيد الحب الماضي، وكانوا متفقين على أن يتزوجوا في شهر أيلول ، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة دفعتهما للتأجيل لشهر تشرين الاول، بعدما حصل على وظيفة جديدة.



وكان خطيب مريم قد انهار من البكاء، ودخل في حالة مؤلمة من الحزن على خطيبته مريم، محدثا نفسه أن لن يستطيع العيش بدونها وأنه لن يدري ما سيحل به من دون مريم.

الشروق