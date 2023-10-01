Sunday, 01 October 2023 10:28 GMT

ماذا قالت فتاة توفيت بعرس الحمدانية لخطيبها في اللحظة الأخيرة؟

10/1/2023 2:12:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفاجعة الحمدانية التي أودت بحياة العشرات في عرس صالة الهيثم بنينوى، انتشرت قصة ثانية مؤلمة لفتاة تدعى مريم لقيت مصرعها ضمن نفس الحادثة.


أما عن قصة مريم، فكانت من بين المدعوين للعرس الذي حدث في نينوى ليلة الثلاثاء 26 سبتمبر، وكان من المقرر أن يكون عرس مريم في شهر تشرين الاول الحالي لكن القدر حال دون ذلك بعد وفاتها.


ويقول خطيب مريم أنها قد اتصلت به بعد حدوث الحريق مباشرة، وقالت له ان ينتبه لنفسه وأنها ستموت، وأخبرته أن قاعة الحمدانية قد احترقت.


وانطلق خطيب مريم من فوره ليعلم ما الذي حصل لها، وعندما وصل كانت الصالة قد أصبحت رمادا، وعندما بحث عن مريم وجدها مرمية على الأرض لا تتحرك، فاقترب منها ليجد أن روحها قد صعدت إلى رب السماء، بعدما اختنقت من الحريق.


يقول خطيب مريم انه قد قام بخطبتها في عيد الحب الماضي، وكانوا متفقين على أن يتزوجوا في شهر أيلول ، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة دفعتهما للتأجيل لشهر تشرين الاول، بعدما حصل على وظيفة جديدة.


وكان خطيب مريم قد انهار من البكاء، ودخل في حالة مؤلمة من الحزن على خطيبته مريم، محدثا نفسه أن لن يستطيع العيش بدونها وأنه لن يدري ما سيحل به من دون مريم.

الشروق


MENAFN01102023000208011052ID1107170487

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث