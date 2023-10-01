"جي 7" تستعد لإطلاق عمل جديد يهدف لدعم سلاسل التوريد للمعادن الحيوية

(MENAFN
) أعلنت مصادر إخبارية موثوقة أن مجموعة السبع "جي 7" تستعد لإطلاق إطار عمل جديد يهدف إلى دعم وتمويل سلاسل التوريد للمعادن الحيوية المستخدمة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، كالألواح الشمسية وأنظمة توليد الطاقة النظيفة. ووفقًا لجريدة "يوميوري شيمبون" اليابانية، سيتم الإعلان عن هذه الشراكة الهامة في مؤتمرات صندوق النقد الدولي زالكصرف الدولي التي من المفروض أن تُعقد في التاسع من تشرين الأول بالمغرب.
كما تأتي هذه المبادرة الجديدة بهدف تعزيز مرونة وشمولية سلاسل التوريد للمعادن الحيوية، وتقديم التمويل الضروري والدعم التكنولوجي للدول التي تقوم بتعدين هذه المعادن الحيوية. سيتضمن دعم هذا الإطار العمل تعزيز مراحل المعالجة والتكرير والتصنيع لضمان توفر المواد الأساسية بكفاءة وجودة عالية لصناعة التكنولوجيا النظيفة.
في حين من المقرر أن تقدم اليابان تمويلًا بقيمة 5 ملايين دولار كجزء من هذا الصندوق الجديد، الذي سيتم تأسيسه بالتعاون مع المصرف الدولي تبعاً لتقرير وكالة بلومبرغ،. ويتوقع أن تنضم دول أخرى، كأستراليا وكوريا الجنوبية ، إلى هذه المبادرة الرائدة في مجال دعم تكنولوجيا الطاقة المتجددة والحفاظ على سلاسل التوريد للمعادن الحيوية.
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