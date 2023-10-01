Sunday, 01 October 2023 09:17 GMT

المفوضية الأوروبية توافق على تعديلات في آلية أمن إمدادات الكهرباء في بلجيكا

10/1/2023 1:27:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء، على تعديلات في آلية القدرات البلجيكية لحماية أمن إمدادات الكهرباء في البلاد، بما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة في تشغيلها اليومي وأكثر صداقة للبيئة، مع حدود أكثر صرامة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتتماشى بشكل أفضل مع الصفقة الأوروبية الخضراء والتي ترمي إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن بلجيكا أبلغت المفوضية بخططها لتعديل آلية القدرات التي وافقت عليها المفوضية في أغسطس 2021 تحت مسمى (SA.54915). وتهدف هذه الآلية إلى ضمان وجود قدرة كافية لإنتاج الكهرباء وأن هذا الإنتاج يلبي الطلب المتوقع من الكهرباء. وسيستمر المخطط المعدل، بميزانية قدرها 4 مليارات يورو، حتى أكتوبر 2031.

وفي سياق أزمة الطاقة المستمرة، قامت بلجيكا في مارس 2022 بمراجعة خطتها للتخلص التدريجي من الطاقة النووية وقررت تمديد عمر اثنين من مفاعلاتها النووية السبعة لمدة عشر سنوات. وفي يونيو 2023، توصلت بلجيكا إلى اتفاق وسيط مع شركة الطاقة إنجي لإطالة عمر مفاعلين.

وعلاوة على ذلك، أبلغت بلجيكا المفوضية الأوروبية بالتعديلات التي تهدف إلى زيادة ملاءمة آلية القدرات للبيئة وفعاليتها من حيث التكلفة. وتشمل هذه التعديلات تشديد حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للمستفيدين وتغيير في آلية التمويل في سياق إصلاح أوسع لقانون الكهرباء البلجيكي وإدخال تحسينات على التشغيل اليومي لآلية القدرات في قطاع الكهرباء داخل البلاد.. بحسب البيان. وسيتم اختيار المستفيدين من خلال عملية مناقصة تنافسية، حيث سيتنافس المستفيدون على أساس العروض المتعلقة بأقل قدر من المساعدات لكل ميجاوات من القدرة.


أ ش أ

MENAFN01102023000202011048ID1107170433

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث