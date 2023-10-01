المفوضية الأوروبية توافق على تعديلات في آلية أمن إمدادات الكهرباء في بلجيكا

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء، على تعديلات في آلية القدرات البلجيكية لحماية أمن إمدادات الكهرباء في البلاد، بما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة في تشغيلها اليومي وأكثر صداقة للبيئة، مع حدود أكثر صرامة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتتماشى بشكل أفضل مع الصفقة الأوروبية الخضراء والتي ترمي إلى إنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.

وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن بلجيكا أبلغت المفوضية بخططها لتعديل آلية القدرات التي وافقت عليها المفوضية في أغسطس 2021 تحت مسمى (SA.54915). وتهدف هذه الآلية إلى ضمان وجود قدرة كافية لإنتاج الكهرباء وأن هذا الإنتاج يلبي الطلب المتوقع من الكهرباء. وسيستمر المخطط المعدل، بميزانية قدرها 4 مليارات يورو، حتى أكتوبر 2031.

وفي سياق أزمة الطاقة المستمرة، قامت بلجيكا في مارس 2022 بمراجعة خطتها للتخلص التدريجي من الطاقة النووية وقررت تمديد عمر اثنين من مفاعلاتها النووية السبعة لمدة عشر سنوات. وفي يونيو 2023، توصلت بلجيكا إلى اتفاق وسيط مع شركة الطاقة إنجي لإطالة عمر مفاعلين.

وعلاوة على ذلك، أبلغت بلجيكا المفوضية الأوروبية بالتعديلات التي تهدف إلى زيادة ملاءمة آلية القدرات للبيئة وفعاليتها من حيث التكلفة. وتشمل هذه التعديلات تشديد حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للمستفيدين وتغيير في آلية التمويل في سياق إصلاح أوسع لقانون الكهرباء البلجيكي وإدخال تحسينات على التشغيل اليومي لآلية القدرات في قطاع الكهرباء داخل البلاد.. بحسب البيان. وسيتم اختيار المستفيدين من خلال عملية مناقصة تنافسية، حيث سيتنافس المستفيدون على أساس العروض المتعلقة بأقل قدر من المساعدات لكل ميجاوات من القدرة.





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