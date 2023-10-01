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المركزي الروسي: من الضروري الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي مرتفع مع احتمال رفعه مستقبلا

10/1/2023 1:27:29 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن التوقعات بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي تشير إلى ضرورة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية مرتفع، موضحة أنه من غير المستبعد لافع إضافي لسعر الفائدة الرئيسية مستقبلًا.

وقالت نابيولينا، خلال المنتدى المصرفي الدولي العشرين بموسكو، اليوم الجمعة:” إن كل شيء يعتمد على كيفية تطور الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث لدينا الكثير من عدم اليقين بشأن هذا الوضع”، لافتة إلى ضرورة معرفة تأثير القرارات المتخذة بالفعل على التضخم.

وأضافت نابيولينا:”تشير التوقعات لهذا العام أيضًا إلى أن معدل التضخم قد يظل عند المستوى الحالي حتى نهاية العام وقد يرتفع مستقبلا”. يُذكر أن موجة من التضخم تضرب حاليا الاقتصاد الروسي، مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8,5% إلى 13% خلال الشهرين الأخيرين.


أ ش أ

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