المركزي الروسي: من الضروري الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي مرتفع مع احتمال رفعه مستقبلا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن التوقعات بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي تشير إلى ضرورة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية مرتفع، موضحة أنه من غير المستبعد لافع إضافي لسعر الفائدة الرئيسية مستقبلًا.
وقالت نابيولينا، خلال المنتدى المصرفي الدولي العشرين بموسكو، اليوم الجمعة:” إن كل شيء يعتمد على كيفية تطور الوضع الاقتصادي في البلاد، حيث لدينا الكثير من عدم اليقين بشأن هذا الوضع”، لافتة إلى ضرورة معرفة تأثير القرارات المتخذة بالفعل على التضخم.
وأضافت نابيولينا:”تشير التوقعات لهذا العام أيضًا إلى أن معدل التضخم قد يظل عند المستوى الحالي حتى نهاية العام وقد يرتفع مستقبلا”. يُذكر أن موجة من التضخم تضرب حاليا الاقتصاد الروسي، مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8,5% إلى 13% خلال الشهرين الأخيرين.
أ ش أ
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