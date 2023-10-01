مسؤولة أممية: لا يمكن ترك إيطاليا تواجه أزمة المهاجرين بمفردها

MENAFN - Al-Borsa News) دعت روفين مينيكديويلا رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك، إلى عدم ترك إيطاليا بمفردها للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها.

وقالت مينيكديويلا – خلال اجتماع عقد بمجلس الأمن الدولي – إن 186 ألف شخص وصلوا عن طريق البحر هذا العام إلى جنوب أوروبا من بينهم نحو 130 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا فقط، وفقا لما أوردته وكالة أنباء“أنسا” الإيطالية اليوم الجمعة.

كما أشارت إلى أن أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط خلال عام 2023، وفُقد معظمهم على الطريق الأوسط للبحر المتوسط بين شمال إفريقيا وإيطاليا.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الوضع في جزيرة“لامبيدوسا” أقصى جنوب إيطاليا يسبب قلقا شديدا باعتبارها المكان الذي تتوجه إليه قوارب المهاجرين بشكل متكرر.. وقالت“إن المفوضية حاضرة وتقدر الجهود التي تبذلها السلطات الإيطالية لتخفيف الازدحام على الجزيرة بسرعة، ولكن لا يمكن ترك إيطاليا وحدها في الاستجابة لاحتياجات الوافدين”.

وأضافت مينيكديويلا“لقد دعت المفوضية مرارا إلى إنشاء آلية متفق عليها إقليميا لإنزال وإعادة توزيع المهاجرين الذين يصلون عن طريق البحر، بروح المسؤولية المشتركة والتضامن مع دول المواجهة”.





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