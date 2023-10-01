باكستان ترغب في إبرام صفقة نفط طويلة الأجل مع روسيا بسعر 60 دولار للبرميل

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت باكستان عن رغبتها إبرام صفقة نفط طويلة الأجل مع روسيا مع ضمان الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارًا للبرميل، وفق ما نقلته صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية عن مصادر اليوم الجمعة.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يسافر وفد من إسلام أباد إلى موسكو في 10 أكتوبر لبحث الاتفاقية.

وأضافت المصادر أن باكستان تريد من روسيا أن تحدد سعرًا قياسيًا قدره 60 دولارًا للبرميل لاستيراد النفط الخام على أساس طويل الأجل وهذا يعني أن روسيا ستتحمل أيضًا تكلفة شحن النفط الذي سيتم تصديره إلى باكستان.

وكانت روسيا قد شحنت في وقت سابق شحنة تحتوي على 100 ألف طن متري من النفط الخام وصلت إلى باكستان في شهر واحد كما دفعت روسيا تكلفة شحن هذا النفط. وكانت تلك السفينة على أساس تجريبي وقامت شركة المصفاة الباكستانية المحدودة بمعالجة هذا النفط الخام الذي كان أرخص بمقدار 7 دولارات للبرميل.

وخلال المحادثات الأخيرة مع الجانب الروسي، طالبت باكستان بتخفيضات أعلى، لكن روسيا لم تكن مستعدا لتخفيض أكثر من 8 دولارات للبرميل. والآن، وضع الجانب الباكستاني صيغة جديدة تقضي بأن تقوم روسيا بتصدير النفط الخام بسعر 60 دولارًا للبرميل.

وقد أشارت الولايات المتحدة بالفعل إلى أنها ستسمح لباكستان باستيراد النفط الخام من روسيا ولكن في حدود سقف الأسعار التي حددته مع دول مجموعة السبع.





أ ش أ