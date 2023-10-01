باكستان ترغب في إبرام صفقة نفط طويلة الأجل مع روسيا بسعر 60 دولار للبرميل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت باكستان عن رغبتها إبرام صفقة نفط طويلة الأجل مع روسيا مع ضمان الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارًا للبرميل، وفق ما نقلته صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية عن مصادر اليوم الجمعة.
وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يسافر وفد من إسلام أباد إلى موسكو في 10 أكتوبر لبحث الاتفاقية.
وأضافت المصادر أن باكستان تريد من روسيا أن تحدد سعرًا قياسيًا قدره 60 دولارًا للبرميل لاستيراد النفط الخام على أساس طويل الأجل وهذا يعني أن روسيا ستتحمل أيضًا تكلفة شحن النفط الذي سيتم تصديره إلى باكستان.
وكانت روسيا قد شحنت في وقت سابق شحنة تحتوي على 100 ألف طن متري من النفط الخام وصلت إلى باكستان في شهر واحد كما دفعت روسيا تكلفة شحن هذا النفط. وكانت تلك السفينة على أساس تجريبي وقامت شركة المصفاة الباكستانية المحدودة بمعالجة هذا النفط الخام الذي كان أرخص بمقدار 7 دولارات للبرميل.
وخلال المحادثات الأخيرة مع الجانب الروسي، طالبت باكستان بتخفيضات أعلى، لكن روسيا لم تكن مستعدا لتخفيض أكثر من 8 دولارات للبرميل. والآن، وضع الجانب الباكستاني صيغة جديدة تقضي بأن تقوم روسيا بتصدير النفط الخام بسعر 60 دولارًا للبرميل.
وقد أشارت الولايات المتحدة بالفعل إلى أنها ستسمح لباكستان باستيراد النفط الخام من روسيا ولكن في حدود سقف الأسعار التي حددته مع دول مجموعة السبع.
أ ش أ
MENAFN01102023000202011048ID1107170427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.