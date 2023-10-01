السعودية تساهم بـ10 ملايين دولار في نافذة صندوق الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، السير داني ألكسندر، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية (SFD)، سلطان عبد الرحمن المرشد اتفاقية لمساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار في نافذة الصندوق الخاصة للأعضاء الأقل نموًا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)؛ Special Fund Window.
وتعد نافذة الصندوق الخاصة SFW بمثابة تسهيلات لجعل قروض البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في متناول أعضائه الأقل نموًا من خلال توفير أسعار فائدة منخفضة .
وقال ألكسندر:“إن خدمة أعضائنا الأقل نمواً هي الأولوية الرئيسية بالنسبة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.. يشكل تفعيل نافذة الصندوق الخاص معلما حاسما في جهود البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لجعل تمويلنا في متناول أعضائه الأقل نموا. نحن ممتنون للمملكة العربية السعودية لكونها المساهم الأول في نافذة الصندوق الخاصة SFW، ونتطلع إلى الترحيب بالمانحين الآخرين الذين ينضمون إلى هذا الصندوق.
وقال المرشد:“تقدر المملكة العربية السعودية جهود البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مساعدة الأعضاء الأقل نمواً على التعافي من جائحة كوفيد-19، وللمساعدة في تضييق الفجوة التمويلية لديهم لمشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز قدراتنا والشراكة الاستراتيجية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.”
وكانت قد تمت الموافقة على برنامج نافذة الصندوق الخاصة من قبل مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 22 مارس 2022. وسيوفر أسعار فائدة مخفضة لمشاريع التمويل المؤهلة المدعومة سياديًا، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والمحددة وفقًا لعملية الاستثمار الصارمة المنتظمة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
تم إنشاء الصندوق السعودي للتنمية (SFD) كمؤسسة حكومية لتقديم الدعم في شكل قروض ميسرة لتمويل مشاريع التنمية في البلدان النامية.
وبصفته عضوًا في مجتمع التنمية الدولي، يدعم الصندوق السعودي للتنمية أقل البلدان نموًا لتمويل المشاريع والبرامج المؤثرة والحيوية.
أ ش أ
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