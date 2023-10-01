السعودية تساهم بـ10 ملايين دولار في نافذة صندوق الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

MENAFN - Al-Borsa News) وقع نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، السير داني ألكسندر، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية (SFD)، سلطان عبد الرحمن المرشد اتفاقية لمساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار في نافذة الصندوق الخاصة للأعضاء الأقل نموًا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)؛ Special Fund Window.

وتعد نافذة الصندوق الخاصة SFW بمثابة تسهيلات لجعل قروض البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في متناول أعضائه الأقل نموًا من خلال توفير أسعار فائدة منخفضة .

وقال ألكسندر:“إن خدمة أعضائنا الأقل نمواً هي الأولوية الرئيسية بالنسبة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.. يشكل تفعيل نافذة الصندوق الخاص معلما حاسما في جهود البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لجعل تمويلنا في متناول أعضائه الأقل نموا. نحن ممتنون للمملكة العربية السعودية لكونها المساهم الأول في نافذة الصندوق الخاصة SFW، ونتطلع إلى الترحيب بالمانحين الآخرين الذين ينضمون إلى هذا الصندوق.

وقال المرشد:“تقدر المملكة العربية السعودية جهود البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مساعدة الأعضاء الأقل نمواً على التعافي من جائحة كوفيد-19، وللمساعدة في تضييق الفجوة التمويلية لديهم لمشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز قدراتنا والشراكة الاستراتيجية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.”

وكانت قد تمت الموافقة على برنامج نافذة الصندوق الخاصة من قبل مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 22 مارس 2022. وسيوفر أسعار فائدة مخفضة لمشاريع التمويل المؤهلة المدعومة سياديًا، والتي تتماشى مع استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والمحددة وفقًا لعملية الاستثمار الصارمة المنتظمة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

تم إنشاء الصندوق السعودي للتنمية (SFD) كمؤسسة حكومية لتقديم الدعم في شكل قروض ميسرة لتمويل مشاريع التنمية في البلدان النامية.

وبصفته عضوًا في مجتمع التنمية الدولي، يدعم الصندوق السعودي للتنمية أقل البلدان نموًا لتمويل المشاريع والبرامج المؤثرة والحيوية.





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