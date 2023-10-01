نائب مستشار النمسا: نحن بصدد مضاعفة ميزانية صندوق الكوارث إلى 77.5 مليون يورو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي، أن بلاده بصدد زيادة ميزانية صندوق الكوارث الخارجية إلى 77.5 مليون يورو وهو ما يمثل خمسة أضعاف ميزانية عام 2019، وسوف يتم اعتماد ذلك رسميا في اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الأربعاء المقبل.
وقال كوجلر – في تصريحات اليوم الجمعة – إنه سيكون للنمسا أيضا استراتيجية مساعدات إنسانية لأول مرة، حيث لابد من صياغة الأهداف والمسئوليات ومراجعتها بشكل أكثر دقة.. مشيرا إلى أنه وفقا للأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 360 مليون شخص مهدد حاليا بخطر الكوارث، كما يعتمد واحد من كل 22 شخصا في العالم على المساعدات الإنسانية.
ومن جانبه.. قال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، إنه يمكن للأزمات العالمية أيضًا أن تؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة.
ومن ناحيته أوضح مايكل لانداو رئيس منظمة“كاريتاس” في النمسا – في بيان صحفي اليوم – أن الحكومة النمساوية تلبي الاهتمام طويل الأمد لـ“كاريتاس” ومنظمات الإغاثة الأخرى.
أ ش أ
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