نائب مستشار النمسا: نحن بصدد مضاعفة ميزانية صندوق الكوارث إلى 77.5 مليون يورو

MENAFN - Al-Borsa News) أكد فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي، أن بلاده بصدد زيادة ميزانية صندوق الكوارث الخارجية إلى 77.5 مليون يورو وهو ما يمثل خمسة أضعاف ميزانية عام 2019، وسوف يتم اعتماد ذلك رسميا في اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الأربعاء المقبل.

وقال كوجلر – في تصريحات اليوم الجمعة – إنه سيكون للنمسا أيضا استراتيجية مساعدات إنسانية لأول مرة، حيث لابد من صياغة الأهداف والمسئوليات ومراجعتها بشكل أكثر دقة.. مشيرا إلى أنه وفقا للأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 360 مليون شخص مهدد حاليا بخطر الكوارث، كما يعتمد واحد من كل 22 شخصا في العالم على المساعدات الإنسانية.

ومن جانبه.. قال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، إنه يمكن للأزمات العالمية أيضًا أن تؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة.

ومن ناحيته أوضح مايكل لانداو رئيس منظمة“كاريتاس” في النمسا – في بيان صحفي اليوم – أن الحكومة النمساوية تلبي الاهتمام طويل الأمد لـ“كاريتاس” ومنظمات الإغاثة الأخرى.





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