انتعاش واردات الهند من النفط الروسي والعراقي في سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات أولية عن التدفقات التجارية من مجموعة بورصة لندن وكبلر وفورتيكسا للتحليلات أن واردات الهند النفطية من روسيا انتعشت في سبتمبر بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في سبعة أشهر في أغسطس آب، نتيجة انخفاض أسعارها مقابل نفوط الشرق الوسط.

وأوضحت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، زادت وارداتها من العراق بينما قللت وارداتها من النفط السعودي.

وقال فيكتور كاتونا كبير محللي النفط في كبلر“القدرة التنافسية للأسعار تصب في صالح الخام الروسي، وإن رغبت شركات التكرير الهندية في الحصول على كميات بعقود محددة من الشرق الأوسط، فإنها تفضل على ما يبدو (نفط) العراق إذ لا يزال خام البصرة المتوسط أرخص بنحو دولارين للبرميل من الخام العربي المتوسط أو العربي الخفيف”.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن واردات الهند من النفط الروسي بلغت نحو 1.55 مليون برميل يوميا في سبتمبر ، بارتفاع 16 بالمئة عن أغسطس ، بينما زادت الواردات من العراق 17 بالمئة لتصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا.

وأشارت بيانات فورتيكسا إلى أن واردات النفط الروسي بلغت 1.52 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع 1.44 مليون في أغسطس.

وفي المقابل، أظهرت بيانات بورصة لندن أن واردات الهند من السعودية انخفضت إلى حوالي 676 ألف برميل يوميا في سبتمبر بانخفاض عشرة بالمئة عنها في أغسطس.





رويترز