المدير التنفيذي لـبوينج: تعافي الطلب على السفر بعد الوباء كان أفضل من المتوقع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعرب“ديف كالهون” الرئيس التنفيذي لصانعة الطائرات الأمريكية“بوينج، عن تفاؤله تجاه تعافي الطلب على السفر في فترة ما بعد الجائحة، قائلاً إنه جاء أفضل ما كان يتوقع.
وأوضح“كالهون” في لقاء اليوم مع شبكة“سي إن بي سي” أن هنالك طلباً متزايداً على رحلات الطيران لأغراض السفر والسياحة، فضلاً عن تعافي الطلب على رحلات الأعمال.
وتابع أن مخاوف الركود الاقتصادي لم تنعكس على صناعة الطيران، موضحاً أنه إذا كانت هنالك أي مشكلة، فهي تعافي سلاسل الإمداد إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى نتمكن من تلبية الطلب المتزايد.
وأردف“كالهون” أنه غير متفائل بشأن أعمال شركته والشركات الصينية، مشيراً إلى حاجتهم لمزيد من الدعم، معرباً عن آماله في انتهاء المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالأسواق الصينية.
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