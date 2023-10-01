المدير التنفيذي لـبوينج: تعافي الطلب على السفر بعد الوباء كان أفضل من المتوقع

MENAFN - Al-Borsa News) أعرب“ديف كالهون” الرئيس التنفيذي لصانعة الطائرات الأمريكية“بوينج، عن تفاؤله تجاه تعافي الطلب على السفر في فترة ما بعد الجائحة، قائلاً إنه جاء أفضل ما كان يتوقع.

وأوضح“كالهون” في لقاء اليوم مع شبكة“سي إن بي سي” أن هنالك طلباً متزايداً على رحلات الطيران لأغراض السفر والسياحة، فضلاً عن تعافي الطلب على رحلات الأعمال.

وتابع أن مخاوف الركود الاقتصادي لم تنعكس على صناعة الطيران، موضحاً أنه إذا كانت هنالك أي مشكلة، فهي تعافي سلاسل الإمداد إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى نتمكن من تلبية الطلب المتزايد.

وأردف“كالهون” أنه غير متفائل بشأن أعمال شركته والشركات الصينية، مشيراً إلى حاجتهم لمزيد من الدعم، معرباً عن آماله في انتهاء المخاطر الجيوسياسية المحيطة بالأسواق الصينية.





أرقام