تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوياته في عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوضحت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي“يوروستات” الجمعة، تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر سبتمبر الجاري، ليسجل أدنى مستوى له في نحو عامين.
وأشارت البيانات الأولية إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي من 5.2% في أغسطس، إلى 4.3% في قراءة سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021.
أما عن التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ – فتباطأ إلى 4.5% على أساس سنوي في سبتمبر من 5.3% المسجلة في أغسطس.
وتأتي تلك البيانات بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند 4% في اجتماعه الأخير، وسط توقعاته بشأن وصول متوسط معدل التضخم هذا العام عند 5.6%، على أن ينخفض إلى 3.2% ثم 2.1% خلال العامين القادمين.
أرقام
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