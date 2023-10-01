تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوياته في عامين

MENAFN - Al-Borsa News) أوضحت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي“يوروستات” الجمعة، تباطؤ معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر سبتمبر الجاري، ليسجل أدنى مستوى له في نحو عامين.

وأشارت البيانات الأولية إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي من 5.2% في أغسطس، إلى 4.3% في قراءة سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2021.

أما عن التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ – فتباطأ إلى 4.5% على أساس سنوي في سبتمبر من 5.3% المسجلة في أغسطس.

وتأتي تلك البيانات بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند 4% في اجتماعه الأخير، وسط توقعاته بشأن وصول متوسط معدل التضخم هذا العام عند 5.6%، على أن ينخفض إلى 3.2% ثم 2.1% خلال العامين القادمين.





أرقام