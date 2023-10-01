المغرب: صندوق النقد يوافق على قرض 1.3 مليار دولار لتخفيف التداعيات المناخية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المغرب أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أجاز قرضا بـ 1.3 مليار دولار، كتسهيل لتعزيز قدرة المغرب على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، أعلنت قبل أيام، أن صندوق النقد الدولي وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار، موجها لتعزيز قدرة المغرب على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

والتسهيل عبارة عن قرض لمدة ثمانية عشر شهرا، ويأتي ضمن خانة تسهيل المرونة والاستدامة، الذي يعمل به الصندوق، ويساوي القرض الذي وافق عليه الصندوق مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة على حد وصف صندوق النقد الدولي، وسيدعم هذ الاتفاق انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر خضرة ويسهم في دعم صموده في مواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وقال الصندوق إن القرض سيساعد المغرب على مواجهة مكامن الهشاشة المناخية، وتعزيز مرونته وقدرته على مواجهة التغيرات المناخية والاستفادة من فرص إزالة الكربون.

وأضاف أن القرض سيمكن السلطات من تعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية وتشجيع التمويل المرتبط بالتنمية المستدامة.





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