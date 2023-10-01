المغرب: صندوق النقد يوافق على قرض 1.3 مليار دولار لتخفيف التداعيات المناخية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المغرب أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أجاز قرضا بـ 1.3 مليار دولار، كتسهيل لتعزيز قدرة المغرب على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، أعلنت قبل أيام، أن صندوق النقد الدولي وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار، موجها لتعزيز قدرة المغرب على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
والتسهيل عبارة عن قرض لمدة ثمانية عشر شهرا، ويأتي ضمن خانة تسهيل المرونة والاستدامة، الذي يعمل به الصندوق، ويساوي القرض الذي وافق عليه الصندوق مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة على حد وصف صندوق النقد الدولي، وسيدعم هذ الاتفاق انتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر خضرة ويسهم في دعم صموده في مواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وقال الصندوق إن القرض سيساعد المغرب على مواجهة مكامن الهشاشة المناخية، وتعزيز مرونته وقدرته على مواجهة التغيرات المناخية والاستفادة من فرص إزالة الكربون.
وأضاف أن القرض سيمكن السلطات من تعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية وتشجيع التمويل المرتبط بالتنمية المستدامة.
أ ش أ
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