هيئة ميناء دمياط تشارك في الاحتفال باليوم البحري العالمي

MENAFN - Al-Borsa News) شاركت هيئة ميناء دمياط في الاحتفال باليوم البحري العالمي، تلبية لدعوة المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق، وذلك بتوجيهات من وزير النقل كامل الوزير، وقطاع النقل البحري.

ويعقد هذا الحدث المهم، تحت شعار“ماربول في عامها الخمسين- التزامنا مستمر”، وبمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية.

وذكرت الهيئة – في بيان، اليوم – أن هذا العام يشهد الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (ماربول)، وهي المعاهدة العالمية الأساسية لمنع تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن لأسباب تشغيلية أوعرضية.

وأوضحت الهيئة أن احتفاءً بدور المنظمة البحرية الدولية وأعضائها في تحقيق أهداف هذه المعاهدة التاريخية، تم دعوة الدول الأعضاء وجميع العاملين في الصناعة البحرية للاحتفال به، والتأكيد على استمرار الالتزام ببنود تلك المعاهدة.





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