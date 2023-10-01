هيئة ميناء دمياط تشارك في الاحتفال باليوم البحري العالمي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شاركت هيئة ميناء دمياط في الاحتفال باليوم البحري العالمي، تلبية لدعوة المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بإضاءة مبنى رئاسة الهيئة باللون الأزرق، وذلك بتوجيهات من وزير النقل كامل الوزير، وقطاع النقل البحري.
ويعقد هذا الحدث المهم، تحت شعار“ماربول في عامها الخمسين- التزامنا مستمر”، وبمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية.
وذكرت الهيئة – في بيان، اليوم – أن هذا العام يشهد الذكرى الخمسين لاعتماد الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (ماربول)، وهي المعاهدة العالمية الأساسية لمنع تلوث البيئة البحرية بواسطة السفن لأسباب تشغيلية أوعرضية.
وأوضحت الهيئة أن احتفاءً بدور المنظمة البحرية الدولية وأعضائها في تحقيق أهداف هذه المعاهدة التاريخية، تم دعوة الدول الأعضاء وجميع العاملين في الصناعة البحرية للاحتفال به، والتأكيد على استمرار الالتزام ببنود تلك المعاهدة.
أ ش أ
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