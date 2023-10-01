مكاسب قوية للبورصة المصرية في الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، على صعيد رأسمالها السوقي والمؤشرات الرئيسية والثانوية.
وذكرت البورصة في تقريرها الربع سنوي أن رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربحت نحو 211 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.373 تريليون جنيه مقابل 1.162 تريليون جنيه خلال الربع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 18.2%.
وأوضح التقرير أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث قفز المؤشر الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 14.2% ليصل الى مستوى 20174.28 نقطة.
فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 7.05% ليصل إلى مستوى 3785.08 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذى قفز بنحو 7.65% ليصل إلى مستوى 5643.2 نقطة.
أ ش أ
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