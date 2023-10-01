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مكاسب قوية للبورصة المصرية في الربع الثالث من 2023

10/1/2023 1:27:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، على صعيد رأسمالها السوقي والمؤشرات الرئيسية والثانوية.

وذكرت البورصة في تقريرها الربع سنوي أن رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربحت نحو 211 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.373 تريليون جنيه مقابل 1.162 تريليون جنيه خلال الربع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 18.2%.

وأوضح التقرير أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث قفز المؤشر الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 14.2% ليصل الى مستوى 20174.28 نقطة.

فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنسبة 7.05% ليصل إلى مستوى 3785.08 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذى قفز بنحو 7.65% ليصل إلى مستوى 5643.2 نقطة.


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