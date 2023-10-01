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رئيس وزراء بولندا: سنتمسك بمعارضتنا لخطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بأزمة المهاجرين

10/1/2023 1:27:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده ستتمسك بمعارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين بين الدول الأعضاء، وذلك خلال القمة غير الرسمية للكتلة التي ستعقد في إسبانيا الأسبوع المقبل.

وقال مورافيتسكي – حسبما ذكر راديو بولندا اليوم /الجمعة/ –“سأذهب إلى المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل حيث سأتمسك بمعارضتي للخطة”.. مضيفا“هذه محاولة ليس فقط للاعتداء على سيادة بولندا والدول الأعضاء الأخرى، ولكن أيضا محاولة لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي بطريقة غير ديمقراطية”.

جدير بالذكر أن الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء – الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في عام 2020 – يهدف إلى إنشاء عملية هجرة ولجوء أكثر عدالة وكفاءة واستدامة للاتحاد الأوروبي، مع التركيز على التضامن وتقاسم المسئولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ومع ذلك كانت المفاوضات بطيئة وسط انقسامات عميقة داخل الكتلة حول كيفية المضي قدما، مع معارضة قوية خاصة من المجر وبولندا.


أ ش أ

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