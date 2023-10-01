كاثي باسيفيك تشتري 32 طائرة من إيرباص مقابل نحو 5 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة“كاثي باسيفيك” الجمعة، صفقة لتوريد طائرات بنحو 4.66 مليار دولار من شركة“إيرباص”.
وقالت شركة الطيران الواقعة في هونج كونج إنها اشترت 32 طائرة من طراز“إيه 320 نيو A320neo”، من صانعة الطائرات الأوروبية، بحسب“ماركت ووتش”.
وقالت“إيرباص” إن الاتفاقية ترفع إجمالي طلبيات“كاثي باسيفيك” من طراز“إيه 320 نيو” إلى 64 طائرة، تم تسليم 13 منها بالفعل.
وتتوقع“كاثي باسيفيك” أن يتم تسليم الطائرات بحلول نهاية عام 2029، على أن تستخدم في توسيع سعة أسطول إحدى وحداتها التابعة“هونج كونج إكسبريس”
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