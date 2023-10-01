كاثي باسيفيك تشتري 32 طائرة من إيرباص مقابل نحو 5 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة“كاثي باسيفيك” الجمعة، صفقة لتوريد طائرات بنحو 4.66 مليار دولار من شركة“إيرباص”.

وقالت شركة الطيران الواقعة في هونج كونج إنها اشترت 32 طائرة من طراز“إيه 320 نيو A320neo”، من صانعة الطائرات الأوروبية، بحسب“ماركت ووتش”.

وقالت“إيرباص” إن الاتفاقية ترفع إجمالي طلبيات“كاثي باسيفيك” من طراز“إيه 320 نيو” إلى 64 طائرة، تم تسليم 13 منها بالفعل.

وتتوقع“كاثي باسيفيك” أن يتم تسليم الطائرات بحلول نهاية عام 2029، على أن تستخدم في توسيع سعة أسطول إحدى وحداتها التابعة“هونج كونج إكسبريس”





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