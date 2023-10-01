158.57 مليار دولار إجمالي إيردات شركات قطاع الاتصالات في الصين في 8 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت صناعة الاتصالات في الصين توسعا مطردا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مدفوعة بنمو الأعمال الناشئة، حسبما أظهرت بيانات رسمية.
وكشفت بيانات لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة، أن إجمالي إيرادات الأعمال المجمعة للشركات في هذا القطاع بلغ 1.14 تريليون يوان (حوالي 158.57 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 6.2 بالمئة على أساس سنوي.
ومن بين الإجمالي، شهدت قطاعات ناشئة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء ومراكز بيانات الإنترنت، ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 18.9 بالمئة على أساس سنوي.
وواصلت تقنية الجيل الخامس توسعها المطرد خلال نفس الفترة. وبنهاية أغسطس الماضي، كان لدى الصين حوالي 3.14 مليون محطات قاعدية لشبكات الجيل الخامس، مع وصول عدد مستخدمي الهواتف المحمولة المزودة بتقنية الجيل الخامس عبر شركات الاتصالات الثلاث العملاقة في البلاد، إلى 714 مليون مستخدم.
أ ش أ
MENAFN01102023000202011048ID1107170416
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.