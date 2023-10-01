158.57 مليار دولار إجمالي إيردات شركات قطاع الاتصالات في الصين في 8 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت صناعة الاتصالات في الصين توسعا مطردا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مدفوعة بنمو الأعمال الناشئة، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وكشفت بيانات لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة، أن إجمالي إيرادات الأعمال المجمعة للشركات في هذا القطاع بلغ 1.14 تريليون يوان (حوالي 158.57 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 6.2 بالمئة على أساس سنوي.

ومن بين الإجمالي، شهدت قطاعات ناشئة مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء ومراكز بيانات الإنترنت، ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 18.9 بالمئة على أساس سنوي.

وواصلت تقنية الجيل الخامس توسعها المطرد خلال نفس الفترة. وبنهاية أغسطس الماضي، كان لدى الصين حوالي 3.14 مليون محطات قاعدية لشبكات الجيل الخامس، مع وصول عدد مستخدمي الهواتف المحمولة المزودة بتقنية الجيل الخامس عبر شركات الاتصالات الثلاث العملاقة في البلاد، إلى 714 مليون مستخدم.





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