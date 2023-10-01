أسعار القمح تتجه نحو تحقيق أسوأ تراجع فصلي خلال 14 عاماً

MENAFN - Al-Borsa News) تتجه أسعار القمح نحو تسجيل أكبر خسارة فصلية خلال 14 عاماً، إثر تهدئة الحصاد الوفير في مناطق النصف الشمالي من الكرة الأرضية لمخاوف الأسواق إزاء انهيار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 11% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متجهة نحو تسجيل رابع انخفاض فصلي على التوالي، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج” اليوم.

وفي بورصة لندن، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 5.81 دولار للبوشل خلال تداولات اليوم، لكنها ظلت منخفضة بنسبة 3% خلال الشهر الجاري.

وقال“مايكل وايتهيد” رئيس وحدة الشؤون الزراعية لدى مجموعة“إيه إن زي” القابضة في تصريحات للوكالة، إن الأحداث العالمية منذ بداية الصراع الأوكراني أثبتت أن العالم قادر وبقوة على إيجاد سبل لتوفير الحبوب للشعوب التي تحتاجها.

ووفقاً للوكالة، فإن سفن الشحن بدأت في العودة مجدداً للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من اتفاق تأمين ممرات تصدير الحبوب في يوليو الماضي، لكن معرفة ما إذا كانت شحنات الحبوب الأوكرانية سوف تشهد انتعاشاً، ما زالت مبكرة.





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