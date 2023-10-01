أسعار القمح تتجه نحو تحقيق أسوأ تراجع فصلي خلال 14 عاماً

(MENAFN
- Al-Borsa News) تتجه أسعار القمح نحو تسجيل أكبر خسارة فصلية خلال 14 عاماً، إثر تهدئة الحصاد الوفير في مناطق النصف الشمالي من الكرة الأرضية لمخاوف الأسواق إزاء انهيار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 11% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متجهة نحو تسجيل رابع انخفاض فصلي على التوالي، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج” اليوم.
وفي بورصة لندن، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 5.81 دولار للبوشل خلال تداولات اليوم، لكنها ظلت منخفضة بنسبة 3% خلال الشهر الجاري.
وقال“مايكل وايتهيد” رئيس وحدة الشؤون الزراعية لدى مجموعة“إيه إن زي” القابضة في تصريحات للوكالة، إن الأحداث العالمية منذ بداية الصراع الأوكراني أثبتت أن العالم قادر وبقوة على إيجاد سبل لتوفير الحبوب للشعوب التي تحتاجها.
ووفقاً للوكالة، فإن سفن الشحن بدأت في العودة مجدداً للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من اتفاق تأمين ممرات تصدير الحبوب في يوليو الماضي، لكن معرفة ما إذا كانت شحنات الحبوب الأوكرانية سوف تشهد انتعاشاً، ما زالت مبكرة.
أ ش أ
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