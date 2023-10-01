Sunday, 01 October 2023 09:16 GMT

أسعار القمح تتجه نحو تحقيق أسوأ تراجع فصلي خلال 14 عاماً

10/1/2023 1:27:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تتجه أسعار القمح نحو تسجيل أكبر خسارة فصلية خلال 14 عاماً، إثر تهدئة الحصاد الوفير في مناطق النصف الشمالي من الكرة الأرضية لمخاوف الأسواق إزاء انهيار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 11% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متجهة نحو تسجيل رابع انخفاض فصلي على التوالي، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج” اليوم.

وفي بورصة لندن، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 5.81 دولار للبوشل خلال تداولات اليوم، لكنها ظلت منخفضة بنسبة 3% خلال الشهر الجاري.

وقال“مايكل وايتهيد” رئيس وحدة الشؤون الزراعية لدى مجموعة“إيه إن زي” القابضة في تصريحات للوكالة، إن الأحداث العالمية منذ بداية الصراع الأوكراني أثبتت أن العالم قادر وبقوة على إيجاد سبل لتوفير الحبوب للشعوب التي تحتاجها.

ووفقاً للوكالة، فإن سفن الشحن بدأت في العودة مجدداً للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود بعد انسحاب روسيا من اتفاق تأمين ممرات تصدير الحبوب في يوليو الماضي، لكن معرفة ما إذا كانت شحنات الحبوب الأوكرانية سوف تشهد انتعاشاً، ما زالت مبكرة.


أ ش أ

MENAFN01102023000202011048ID1107170415

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث