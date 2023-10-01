رسميا .. إعادة تشغيل رحلات ((مصر للطيران)) إلى طوكيو

MENAFN - Al-Borsa News) شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ، وهيروشي أوكا سفير اليابان بالقاهرة، مراسم الاحتفال بإعادة إنطلاق أولى رحلات الشركة الوطنية“مصر للطيران” المتجهه من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ناريتا –بالعاصمة اليابانية طوكيو،، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات في أعقاب تداعيات جائحة كورونا.

وقدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الشكر للحكومة اليابانية وللسفير اليابانى ولكافه الجهات المعنية لإعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين الأمر الذي يؤكد على عمق علاقات التعاون والشراكة الممتدة بين مصر و اليابان ، مشيرا إلى أن تشغيل خط طيران منتظم ومباشر يعد نقطة التواصل بين شعوب القارات، ويدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما سيتيح الفرصة للعديد من شركات السياحة ووكلاء السفر لتنظيم برامج ورحلات سياحية من اليابان إلى المقاصد السياحية المصرية خاصه مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأعرب وزير الطيران عن ترحيبه بمزيد من التعاون والشراكات الفعالة مع الجانب الياباني فى مختلف أنشطة النقل الجوى خاصة فى ضوء المشروعات التنموية التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على حرص وزارة الطيران نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية في ظل التعاون المثمر بين البلدين، مشيدًا بالعمل المشترك والمتواصل مع الشركاء اليابانيين في مختلف المجالات، كما اشار بأنه مع بداية العام الجديد سيتم الإعلان عن نتاج العمل المشترك والمتواصل مع الجانب اليابانى مع افتتاح أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية“جايكا”، والذى يعد ضمن أهم مشروعات الطيران المدني فى إطار تحول المطارات المصرية الى مطارات صديقة للبيئة.

وأكد وزير الطيران على حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على مواصلة خطتها الطموحة لزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم وفتح العديد من الخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة في قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وخلال مراسم الاحتفال تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية .

ومن جانبه أعرب السفير هيروشي اوكا سفير اليابان بالقاهرة، عن سعادته وامتنانه بإستئناف خط الطيران المباشر بين البلدين ، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية اليابانيه في مختلف المجالات، ومثمنًا الجهود المصرية ومساعي قطاع الطيران المدني في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني لإعادة تشغيل هذا الخط ، خاصة وأن مصر تعد مركزا محوريًا ونقطة تواصل بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بما يعزز حجم التبادل والتعاون المشترك بين الشعبين الصديقين في مختلف المجالات ، لافتا أن السائح الياباني يعشق الحضارة المصرية وتعتبر مصر من أكثر الدول التي يفضل زيارتها حيث تحظى بموقع استراتيجي متميز وتحتضن الكثير من الأماكن الأثرية كالأهرامات والمعالم الثقافية الفرعونية بمدينة الأقصر، كما أبدي السفير إعجابه الشديد بجمال طبيعة مياه البحر الأحمر الصافية فضلًا عن المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة الذى يعتبر رمزا لشراكة التعاون الفعال بين اليابان ومصر.

ومن المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط علي متن أحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9 دريملاينر والذي يعد من الطرازات العريضة، والتى تبلغ سعتها عدد 309 مقعدًا، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم الخميس من مطار القاهرة على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومى الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومى الجمعة والأحد، بداية من شهر نوفمبر المقبل، قابلة للزيادة التدريجية وفقا لسياسة العرض والطلب والاقبال علي المقصد السياحي المصري.

يذكر أن شركة مصر للطيران قامت بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة احتفالا باعادة تشغيل هذا الخط والتقاط الصور التذكارية معهم .

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التنموية التي تتبناها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية وفقًا لرؤية الدولة المصرية بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠.





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