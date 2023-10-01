رسميا .. إعادة تشغيل رحلات ((مصر للطيران)) إلى طوكيو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ، وهيروشي أوكا سفير اليابان بالقاهرة، مراسم الاحتفال بإعادة إنطلاق أولى رحلات الشركة الوطنية“مصر للطيران” المتجهه من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ناريتا –بالعاصمة اليابانية طوكيو،، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات في أعقاب تداعيات جائحة كورونا.
وقدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الشكر للحكومة اليابانية وللسفير اليابانى ولكافه الجهات المعنية لإعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين الأمر الذي يؤكد على عمق علاقات التعاون والشراكة الممتدة بين مصر و اليابان ، مشيرا إلى أن تشغيل خط طيران منتظم ومباشر يعد نقطة التواصل بين شعوب القارات، ويدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما سيتيح الفرصة للعديد من شركات السياحة ووكلاء السفر لتنظيم برامج ورحلات سياحية من اليابان إلى المقاصد السياحية المصرية خاصه مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير.
وأعرب وزير الطيران عن ترحيبه بمزيد من التعاون والشراكات الفعالة مع الجانب الياباني فى مختلف أنشطة النقل الجوى خاصة فى ضوء المشروعات التنموية التى تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على حرص وزارة الطيران نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية في ظل التعاون المثمر بين البلدين، مشيدًا بالعمل المشترك والمتواصل مع الشركاء اليابانيين في مختلف المجالات، كما اشار بأنه مع بداية العام الجديد سيتم الإعلان عن نتاج العمل المشترك والمتواصل مع الجانب اليابانى مع افتتاح أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية“جايكا”، والذى يعد ضمن أهم مشروعات الطيران المدني فى إطار تحول المطارات المصرية الى مطارات صديقة للبيئة.
وأكد وزير الطيران على حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على مواصلة خطتها الطموحة لزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم وفتح العديد من الخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة في قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وخلال مراسم الاحتفال تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية .
ومن جانبه أعرب السفير هيروشي اوكا سفير اليابان بالقاهرة، عن سعادته وامتنانه بإستئناف خط الطيران المباشر بين البلدين ، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية اليابانيه في مختلف المجالات، ومثمنًا الجهود المصرية ومساعي قطاع الطيران المدني في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني لإعادة تشغيل هذا الخط ، خاصة وأن مصر تعد مركزا محوريًا ونقطة تواصل بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بما يعزز حجم التبادل والتعاون المشترك بين الشعبين الصديقين في مختلف المجالات ، لافتا أن السائح الياباني يعشق الحضارة المصرية وتعتبر مصر من أكثر الدول التي يفضل زيارتها حيث تحظى بموقع استراتيجي متميز وتحتضن الكثير من الأماكن الأثرية كالأهرامات والمعالم الثقافية الفرعونية بمدينة الأقصر، كما أبدي السفير إعجابه الشديد بجمال طبيعة مياه البحر الأحمر الصافية فضلًا عن المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة الذى يعتبر رمزا لشراكة التعاون الفعال بين اليابان ومصر.
ومن المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط علي متن أحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9 دريملاينر والذي يعد من الطرازات العريضة، والتى تبلغ سعتها عدد 309 مقعدًا، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم الخميس من مطار القاهرة على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومى الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومى الجمعة والأحد، بداية من شهر نوفمبر المقبل، قابلة للزيادة التدريجية وفقا لسياسة العرض والطلب والاقبال علي المقصد السياحي المصري.
يذكر أن شركة مصر للطيران قامت بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة احتفالا باعادة تشغيل هذا الخط والتقاط الصور التذكارية معهم .
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التنموية التي تتبناها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية وفقًا لرؤية الدولة المصرية بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠.
أ ش أ
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