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الهند وأمريكا تبحثان توسيع نطاق علاقاتهما التجارية والاقتصادية

10/1/2023 1:27:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث وزير الشئون الخارجية الهندي“إس . جايشانكار”، مع ممثلة التجارة الخارجية الأمريكية السفيرة“كاترين تاي” في واشنطن، سبل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقال وزير الشئون الخارجية الهندي -في تدوينة على منصة“إكس” تويتر سابقًا-“إنه لأمر طيب أن يجتمع مع ممثلة التجارة الأمريكية، وإنه تم خلال هذا الاجتماع بحث سبل توسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين الهند والولايات المتحدة؛ لأن ذلك ينطوي على أهمية كبيرة”.

وأضاف الوزير الهندي أنه شارك أيضا في مناقشات مع خبراء بمراكز بحثية في واشنطن بشأن دور الهند المتنامي في عملية التحول العالمي، وأشار إلى أن هذه المناقشات كانت صريحة ومثمرة.


أ ش أ


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