الهند وأمريكا تبحثان توسيع نطاق علاقاتهما التجارية والاقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث وزير الشئون الخارجية الهندي“إس . جايشانكار”، مع ممثلة التجارة الخارجية الأمريكية السفيرة“كاترين تاي” في واشنطن، سبل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال وزير الشئون الخارجية الهندي -في تدوينة على منصة“إكس” تويتر سابقًا-“إنه لأمر طيب أن يجتمع مع ممثلة التجارة الأمريكية، وإنه تم خلال هذا الاجتماع بحث سبل توسيع نطاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين الهند والولايات المتحدة؛ لأن ذلك ينطوي على أهمية كبيرة”.
وأضاف الوزير الهندي أنه شارك أيضا في مناقشات مع خبراء بمراكز بحثية في واشنطن بشأن دور الهند المتنامي في عملية التحول العالمي، وأشار إلى أن هذه المناقشات كانت صريحة ومثمرة.
أ ش أ
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