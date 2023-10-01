الاقتصاد الكندي ينتعش في عام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) توقع تقرير أصدرته شركة ديلويت كندا، أن تتراجع الصعوبات الاقتصادية الحالية في كندا بحلول النصف الثاني من العام المقبل، ورجح العودة إلى النمو وخفض سعر الإقراض الرئيسي لبنك كندا في عام 2024، مما يمثل نهاية للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد على المدى القريب.

ودخل اقتصاد البلاد فترة مليئة بالتحديات، مع توقع نمو ضئيل خلال الربعين المقبلين. وقال دون ديجاردان، كبير الاقتصاديين في شركة ديلويت كندا والمؤلف المشارك للتقرير:“في الواقع، لدينا بضعة أرباع سلبية في التوقعات”.

ويرجع هذا التباطؤ في المقام الأول إلى الجهود المستمرة التي يبذلها بنك كندا للحد من ارتفاع التضخم، مما أدى إلى زيادة ديون الأسر ومدفوعات الفائدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، تتوقع ديلويت أن يبدأ الاقتصاد الكندي بالتعافي في النصف الأول من العام المقبل. وأوضح ديجاردان:“لدينا اقتصاد يعود للوقوف على قدميه”. ومن المتوقع أن يكتسب التعافي زخمًا في النصف الثاني من عام 2024 عندما من المتوقع أن يخفض بنك كندا أسعار الفائدة المرتفعة.

وقام التقرير بمراجعة التوقعات السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في كندا. وتقدر الآن زيادة بنسبة 1 في المائة هذا العام و0.9 في المائة العام المقبل، وهو تحسن كبير عن توقعات ديلويت السابقة بانكماش بنسبة 0.9 في المائة في عام 2023.

ومع ذلك، قد تستمر بعض القطاعات في المعاناة على المدى القريب. على سبيل المثال، من المتوقع أن يظل سوق الإسكان بطيئًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أعداد الأسر التي تعيد تمويل ممتلكاتها لإدارة أقساط الرهن العقاري الشهرية. ويمكن أن يؤثر هذا الاتجاه أيضًا سلبا على مبيعات السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات، والتي يشتريها المستهلكون عادةً عند شراء منزل جديد.

وعلى الرغم من هذه الأمور المعاكسة، فمن المرجح أن تدعم عدة عوامل التعافي الاقتصادي في كندا. ومن المتوقع أن تؤدي التوقعات الأمريكية الأقوى من المتوقع والنمو السكاني المستمر في كندا إلى تعويض بعض الضغوط النزولية الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر والتضخم المستمر. ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان كندا بنسبة 2.7 في المائة هذا العام، وهي أعلى زيادة منذ زيادة بنسبة 2.2 في المائة في عام 1971.





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