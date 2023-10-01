صندوق النقد: الاجتماعات السنوية بمراكش ستكشف عن قوة المغرب

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت مديرة دائرة الإعلام في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في واشنطن، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقررة التي ستعقد في مراكش خلال الفترة من 9 وحتى 15 أكتوبر المُقبل، ستسلط الضوء على قوة المغرب.

وقالت المسؤولة في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، الليلة الماضية، إنه وبعد أكثر من خمس سنوات من العمل الدؤوب والاستعدادات، أنا على يقين بأن هذه اللقاءات ستسلط الضوء على قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية.

وأشارت كوزاك، إلى أن هذه الاجتماعات ستنعقد في احترام للوضع الذي يعيشه المغرب، بعد الزلزال، موضحة أن هذه الاجتماعات السنوية ستنعقد، وللمرة الأولى منذ 50 عاما، في القارة الإفريقية.

وأضافت أن هذا الحدث العالمي يعد فرصة لتحقيق التقارب بين أطراف المجتمع الدولي، في ظروف تتسم بتعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من سلسلة من الصدمات، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا، وأزمة غلاء المعيشة.

وأكدت المسؤولة، أن الوقت قد حان لجمع قادة الاقتصاد العالمي لمناقشة كيفية العمل سويًا من أجل التغلب على هذه التحديات التي تؤثر بشكل خاص على البلدان المنخفضة الدخل والضعيفة.

وشددت على أهمية قضية المرونة المناخية، والتي أكدت أنها ستكون أحد المواضيع الرئيسية ضمن جدول أعمال اجتماعات مراكش.

وسيشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مندوبون عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون في القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية، من أجل التداول بشأن قضايا ذات طابع دولي.

وينعقد هذا الملتقى الدولي الهام لسنتين متتاليتين بمقري المؤسستين الماليتين في واشنطن، وكل ثلاث سنوات في بلد عضو آخر.





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